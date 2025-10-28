Changement d’heure : on recule l’horloge dans la nuit du 1er au 2 novembre
Si vous faites partie de ceux qui se posent la grande question à chaque changement d'heure, rappelez-vous qu'en novembRE on Recule et en mArs on Avance. Photo iStock
Préparez vos montres et vos cadrans ! Le prochain changement d’heure au Québec aura lieu dans la nuit du samedi 1er novembre au dimanche 2 novembre 2025.
À 2 h du matin, il faudra reculer l’heure d’une heure pour passer à l’heure normale de l’Est.
La bonne nouvelle ? Vous gagnerez une heure de sommeil cette nuit-là. Une occasion parfaite pour prolonger un peu la grasse matinée ou savourer un café supplémentaire au réveil. En contrepartie, vous perdrez en clarté à tous les soirs, partout au Québec.
Ce passage à l’heure d’hiver marquera donc le retour des soirées plus courtes et du lever du soleil un peu plus tôt, du moins pour quelques semaines.
