Improvisation : Sept-Îles et Baie-Comeau se disputeront le Championnat de la Côte-Nord

Par Sylvain Turcotte 9:18 AM - 28 octobre 2025
Temps de lecture :

La LIS (Sept-Îles) et la LIBRE (Baie-Comeau) s’affronteront dans une série de trois matchs amicaux pour couronner les champions de la Côte-Nord. Photo Facebook Ligue d’improvisation de Sept-Îles

Les ligues d’improvisation de Sept-Îles et de Baie-Comeau s’affronteront dans le cadre d’une série amicale de trois duels pour déterminer les champions de la Côte-Nord. 

L’esprit d’équipe et l’humour seront parties prenantes de cette confrontation entre les deux ligues.

Les improvisateurs de la LIS (Sept-Îles) et de la LIBRE (Baie-Comeau) mettront à profit leur talent et leur créativité dans cette série amicale qui se déroulera en trois temps dans une ambiance conviviale et rassembleuse.

Au delà du titre du Championnat de la Côte-Nord en jeu, la priorité demeure le plaisir de jouer et la complicité entre les équipes. 

« Ce qu’on veut avant tout, c’est célébrer l’impro et renforcer les liens entre nos ligues », explique Benny Frédéric Chambers, président de la troupe de théâtre la Patente qui gère la LIS. 

Cette série prendra son envol avec le premier match le 1er novembre, à Baie-Comeau, en partenariat avec l’Ouvre-Boîte culturel. Les rencontres suivantes seront jouées à Sept-Îles le 15 novembre (Centre socio-récréatif) et à Pentecôte, le 12 décembre, en terrain neutre et dans un esprit de collaboration culturelle régionale.

« Chaque match est une occasion de se retrouver, de s’amuser et de faire rire le public, peu importe qui repart avec la victoire », assure Tommy Tremblay, président de la LIBRE.

Le public sera invité à voter, réagir et contribuer à l’ambiance, fidèle à la tradition du hockey théâtral qu’est l’improvisation, souligne M. Chambers.

Les organisateurs espèrent faire de cette série un rendez-vous annuel célébrant la créativité nord-côtière. Le coût d’entrée sera de 5 $. 

