Trois étudiantes reçoivent 8 500 $ en bourse d’études de Desjardins

Trois étudiantes membres de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent sont récipiendaires d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins, qui leur permettra de poursuivre leur formation.

Il s’agit de Catherine Savard des Escoumins (5 000 $), Camélia Gauthier Bossé de Tadoussac (1 500 $) et Abigaëlle Dion des Escoumins (2 000 $).

« C’est grâce à leur engagement soutenu dans la collectivité et leur persévérance inspirante qu’elles ont été sélectionnées pour recevoir cette bourse », informe Amélie Therrien, agente communication, médias sociaux et vie association à la Caisse.

Desjardins affirme avoir toujours eu au cœur de ses priorités l’encouragement de la jeunesse. C’est pourquoi l’institution financière veut être présente pour eux, en les soutenant dans les moments significatifs de leur parcours et en les accompagnant dans leurs préoccupations et ambitions.

En 2025, Desjardins, par le biais de sa Fondation et de la Caisse du Saguenay-Saint-Laurent, a remis plus de 17 000 $ sous forme de bourses d’études à des jeunes de la communauté.

Chaque année, ce sont des milliers d’étudiants au parcours hors du commun qui reçoivent un coup de pouce financier grâce à la force du Mouvement Desjardins.

« En les encourageant à poursuivre leurs études, Desjardins aide les jeunes à réaliser leurs rêves et leurs ambitions avec son programme Tous engagés pour la jeunesse », estime l’institution financière du secteur ouest de la Haute-Côte-Nord.

« Le conseil d’administration de la Caisse se joint au directeur général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à nos jeunes lauréates et pour les féliciter de cette distinction », conclut Mme Therrien.

Abigaëlle Dion des Escoumins a obtenu 2 000 $ en bourses d’études de Desjardins. Photo courtoisie