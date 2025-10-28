La TROC-CDC Côte-Nord travaille sur divers projets pour l’ensemble du territoire

La prochaine année s’annonce ambitieuse pour la Table régionale des organismes communautaires et corporation de développement communautaire de la Côte-Nord (TROC-CDC). Plusieurs actions seront portées sur l’ensemble du territoire.

C’est ce qui ressort de l’assemblée régionale annuelle de la TROC-CDC Côte-Nord tenu à Sept-Îles les 22 et 23 octobre. Une quarantaine d’organismes membres y étaient.

La rencontre a permis la présentation d’une initiative de la TROC-CDC qui documentera, entre autres, des récits citoyens en lien avec le système de santé. L’objectif est ainsi d’identifier des problématiques récurrentes et des pistes de solutions.

« Les communautés nord-côtières ne sont pas les objets, mais bien les sujets de cette démarche, qui se fera dans un aller-retour constant avec les populations du territoire pour une compréhension complexe de ses besoins et un partage des connaissances générées par la Commission avec elles », précise Mireille Boivin, responsable de la recherche et du développement communautaire.

Un projet de déploiement d’une équipe de soutien pour les organismes communautaires autonomes a également été présenté. Il découle d’une collaboration avec la Table régionale des organismes communautaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean et vise à former des consultants pour offrir soutien et accompagnement aux organismes régionaux.

« Ce projet permettra aux travailleuses d’expérience du milieu communautaire à aider à répondre aux besoins d’accompagnements et de services dans nos organismes. Nous avons de belles ressources sur la Côte-Nord, ce projet valorisera l’expertise présente tout en permettant la transmission de cette richesse intergénérationnelle », mentionne Nadia Bérubé, responsable du soutien et de la formation.

L’assemblée a aussi permis à la TROC-CDC de présenter son analyse et les travaux faits et à venir sur la transition énergétique et industrielle et ses impacts sur les Nord-Côtières et les Nord-Côtiers.

« La grande industrie en Côte-Nord, c’est 175 ans d’histoire avec ses bons et ses mauvais côtés. Dans un contexte où la Côte-Nord sera appelée à jouer un rôle important dans la transition énergétique et industrielle au Québec, nous croyons que nos organismes communautaires ont une expérience terrain précieuse à partager pour orienter le type de développement que l’on veut pour l’avenir », commente Shawn Bourdage, coordonnateur à la TROC-CDC Côte-Nord.