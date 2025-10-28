Vote par anticipation : voici le taux de participation en Haute-Côte-Nord

Par Renaud Cyr 1:44 PM - 28 octobre 2025
Temps de lecture :

Le vote est le 2 novembre. Photo La Presse Canadienne/Jeff McIntosh

Les votes par anticipation ont été compilés dans les quatre Municipalités où il y aura des courses pour la mairie, et le taux de participation est appréciable en cette veille d’élections.

Le vote par anticipation avait lieu le dimanche 26 octobre de 12h à 20h.

C’est en moyenne un citoyen sur quatre qui s’est exprimé par anticipation à Tadoussac, aux Bergeronnes, à Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer, un taux de 24,16 %.

À Tadoussac, cela représente 20,23 % du vote des 145 des 712 électeurs.

Aux Bergeronnes on atteint le 29 % avec 160 des 556 électeurs.

À Longue-Rive, le taux de participation a grimpé à 28 % avec 240 des 856 électeurs.

Finalement à Portneuf-sur-Mer, 104 électeurs sur 537 se sont plié le bulletin pour un 19,4 %.

Où voter?

Le 2 novembre les bureaux de vote seront ouverts de 10h à 20h.

Sacré-Cœur : Salle municipale Le Cœur du Fjord

Tadoussac : École Saint-Joseph de Tadoussac

Les Bergeronnes : Hôtel de ville

Longue-Rive : Salle des loisirs

Portneuf-sur-Mer : L’Accueil

