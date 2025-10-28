Vote par anticipation : voici le taux de participation en Haute-Côte-Nord
Le vote est le 2 novembre. Photo La Presse Canadienne/Jeff McIntosh
Les votes par anticipation ont été compilés dans les quatre Municipalités où il y aura des courses pour la mairie, et le taux de participation est appréciable en cette veille d’élections.
Le vote par anticipation avait lieu le dimanche 26 octobre de 12h à 20h.
C’est en moyenne un citoyen sur quatre qui s’est exprimé par anticipation à Tadoussac, aux Bergeronnes, à Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer, un taux de 24,16 %.
À Tadoussac, cela représente 20,23 % du vote des 145 des 712 électeurs.
Aux Bergeronnes on atteint le 29 % avec 160 des 556 électeurs.
À Longue-Rive, le taux de participation a grimpé à 28 % avec 240 des 856 électeurs.
Finalement à Portneuf-sur-Mer, 104 électeurs sur 537 se sont plié le bulletin pour un 19,4 %.
Où voter?
Le 2 novembre les bureaux de vote seront ouverts de 10h à 20h.
Sacré-Cœur : Salle municipale Le Cœur du Fjord
Tadoussac : École Saint-Joseph de Tadoussac
Les Bergeronnes : Hôtel de ville
Longue-Rive : Salle des loisirs
Portneuf-sur-Mer : L’Accueil
