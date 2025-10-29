La série Anticosti commence mercredi soir

Par Emy-Jane Déry 11:11 AM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Rose-Marie Perreault incarne Justine et Olivier Gervais-Courchesne, Michael, dans la série Anticosti. Ils sont les deux personnages principaux de la fiction tournée en partie à Rivière-au-Tonnerre et sur l’île d’Anticosti. Photo Karl Jessy Jomphe

La première série de fiction tournée sur l’île d’Anticosti sera à l’antenne à partir de mercredi soir, avec la diffusion du premier épisode sur Séries Plus, à 21 h. 

Mettant en vedette Rose-Marie Perreault et Olivier Gervais-Courchesne, Anticosti raconte l’histoire d’une femme qui revient sur son île natale pour la première fois en 7 ans, désireuse de connaitre ses véritables origines. 

« Mais l’île est en crise, et cette communauté généralement tissée serrée s’entredéchire au sujet de la construction d’un nouveau complexe hôtelier de luxe qui menace l’écosystème de l’île », explique-t-on dans le synopsis. 

La découverte d’une femme de l’île sans vie au pied d’une falaise déclenchera une enquête au cœur de ce thriller.

Les deux acteurs principaux sont entourés d’une impressionnante distribution, dont font partie notamment Hélène Florent, Anick Lemay, Sylvie Moreau, Rémi-Pierre Paquin et Kathia Rock. 

Anticosti compte 6 épisodes qui seront diffusés le mercredi à 21 h, à Séries Plus.

Une première fiction tournée à Anticosti

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Une première Aire Marine Éducative au Canada… à Sept-Îles !

Les citoyens de Baie-Comeau invités à manifester contre la loi 106 samedi

Loi 2 : une chirurgienne de Sept-Îles fait un parallèle avec les communautés autochtones

Emplois vedettes

Aménagiste du territoire

MRC de Charlevoix-Est
Charlevoix
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une première Aire Marine Éducative au Canada… à Sept-Îles !

Consulter la nouvelle
Actualité

Les citoyens de Baie-Comeau invités à manifester contre la loi 106 samedi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord