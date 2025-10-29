Le nouveau club d’astronomie de la Haute-Côte-Nord cherche ses étoiles

Un nouveau club d’astronomie est en formation et cherche des membres pour effectuer des sorties lors de soirs dégagés afin d’observer les corps célestes, en plus d’initier ses membres sur l’astronomie et la photographie.

Le club d’astronomie Haute-Côte-Nord a tenu sa première rencontre le 21 octobre aux Escoumins en compagnie de quelques intéressés pour définir les contours de ses activités à venir et aussi pour sonder l’intérêt auprès de la population à participer à son développement.

Le club se veut une initiative régionale qui veut inclure des passionnés et des néophytes d’astronomie de partout sur le territoire.

Fruit du travail d’un passionné d’astronomie et de la Municipalité des Escoumins, la nouvelle organisation se veut davantage une initiative scientifique dont les activités se déroulent dans le plaisir et la curiosité.

L’astronome passionné et résident des Escoumins, Marc Poissonnet, a fait savoir lors de la rencontre qu’il y avait des groupes sur Internet, mais que le réel intérêt était le partage de connaissances en personne.

« C’est plaisant de faire un peu de terrain, et on est une des régions au Québec qui n’a pas encore de club », a-t-il révélé au public.

Formule à définir

La formule définitive n’est pas encore fixée, mais Marc Poissonnet et le responsable volet récréatif et communautaire à la Municipalité des Escoumins, Stéphan Gaudreault, sont confiants que d’autres gens se joindront dans le futur.

Marc Poissonnet a laissé entendre que des sorties hebdomadaires ou mensuelles pourraient être effectuées avec son matériel d’observation ainsi que ceux des membres de manière temporaire.

Stéphan Gaudreault n’a pas écarté le fait d’acquérir du matériel d’observation via des subventions pour le futur.

Ces derniers voient loin dans leur télescope et Marc Poissonnet a précisé qu’il y aurait matière à étendre les activités du club dans les écoles, les festivals ou d’autres événements régionaux.

Pour le moment, un groupe Facebook pour toute personne intéressée sera créé et il suffira de contacter le service des loisirs de la Municipalité des Escoumins pour le rejoindre.

Plus accessible que l’on pense

Non, il ne faut pas le télescope de l’observatoire de Mégantic pour arriver à distinguer nettement les astres et les constellations.

« J’ai des télescopes chez moi, mais aussi une caméra photo ordinaire dont je me sers souvent. Même avec un téléphone cellulaire, il y a moyen de prendre de belles images », a révélé Marc Poissonnet.

Un autre féru d’astronomie des Escoumins, venu à la rencontre, a fait savoir qu’on peut produire des vidéos de qualité acceptable avec l’achat de caméras bon marché.

Un initié à l’astronomie a montré sa caméra d’observation au public lors de la soirée d’information. Photo Renaud Cyr

« J’ai acheté quatre caméras pour chaque point cardinal que je mets en haut de chez moi qui m’ont coûté environ 200 $, et j’ai accès aux images via ma tablette. N’importe qui peut se brancher avec un lien Internet et regarder en même temps que moi tout ce qui se passe dans le ciel », a-t-il fait savoir.

« Depuis une quinzaine d’années, la technologie est devenue beaucoup plus accessible et moins dispendieuse qu’elle était », a renchéri pour sa part Marc Poissonnet.

Pour l’instant, le club va se lancer dans le recrutement de membres pour des sorties, et M. Poissonnet a indiqué qu’il y aurait moyen de produire du contenu comme des images ou des vidéos de leurs observations célestes.