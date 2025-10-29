Loi 2 : des médecins de la Côte-Nord accusent le député Montigny de méconnaissance

Par Emy-Jane Déry 3:21 PM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny. Photo courtoisie

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord se dit stupéfait par des propos tenus par le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui témoignent selon eux de sa “méconnaissance” de la réalité des soins dans sa région. 

Le député Yves Montigny s’est exprimé à l’Assemblée nationale, dans le cadre du débat sur la Loi 2 visant à imposer un nouveau mode de rémunération pour les médecins. 

Rappelons que la loi a été adoptée sous bâillon, dans la nuit de vendredi à samedi. Durant le débat entourant cette adoption, le député caquiste Yves Montigny a pris la parole, en dressant un portrait de la situation actuelle du système de santé. 

À travers ses propos, il a notamment affirmé qu’au Québec « 149 000 personnes attendent une chirurgie dont plus de 6 400 depuis plus d’un an ».

« Ces chiffres ne sont pas des statistiques froides. Ils représentent des visages, de vraies personnes, des histoires partout au Québec, à L’Assomption, à Baie-Comeau, à Sept-Îles, partout sur le territoire », a-t-il affirmé. 

Mercredi, dans une lettre ouverte transmise aux médias, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord a déploré « la méconnaissance du député Yves Montigny sur la réalité des soins dans sa région ». 

« Contrairement à ce qu’il affirme, les blocs opératoires de Baie-Comeau et de Sept-Îles figurent parmi les plus fonctionnels du Québec. Nos équipes médicales dévouées opèrent non seulement les patients de la Côte-Nord, mais aussi ceux de Charlevoix, de la Capitale-Nationale et de Québec », a affirmé le Dr Youssef Ezahr, chef du département Anesthésie-Réanimation du CISSS de la Côte-Nord et président du CMDP de la région.  

« Affirmer que les patients nord-côtiers font face à des délais déraisonnables est inexact et injuste envers les professionnels qui assurent un accès rapide et sécuritaire aux soins chirurgicaux », a-t-il précisé au Journal par courriel. « C’est précisément cette méconnaissance du terrain qui nous inquiète, surtout dans le contexte d’une réforme dont les impacts pourraient fragiliser cet équilibre. »

Dans la lettre, il ajoute que les médecins de famille de la Côte-Nord exercent déjà une pratique exigeante et polyvalente : urgence, hospitalisation, CHSLD, obstétrique, soins de première ligne.

« Cette réalité ne peut être comprimée dans une logique de performance administrative conçue à Québec », fait-il valoir. 

Fermetures sur la Côte-Nord 

La Loi 2 que le député Montigny appuie menace l’équilibre de l’offre de santé sur la Côte-Nord, estime le CMDP.

« En imposant un modèle de gestion uniforme et en réduisant la rémunération des médecins allant de 30 à 40 %, cette loi accélérera l’exode médical et risque de provoquer la fermeture de cliniques sur la Côte-Nord », affirme Dr Ezahr. 

Le Conseil dit craindre l’émergence d’une médecine fast-food

« Belle sur un tableau Excel, mais vidée de sa qualité et de son humanité — exactement le contraire de ce que réclament les patients nord-côtiers comme ceux des autres régions », peut-on lire. 

Le CMDP invite M. Montigny à rencontrer les médecins de la Côte-Nord « pour échanger sur les véritables réalités du terrain et sur les conséquences concrètes de ce projet de loi ». 

« Nos professionnels demeurent ouverts au dialogue, mais refusent qu’on sacrifie la qualité des soins et l’avenir du réseau public régional sur l’autel d’une réforme improvisée », conclut-il. 

Au moment de publier, le député Yves Montigny n’avait pas encore donné suite à notre demande d’entrevue. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

La série Anticosti commence mercredi soir

Une première Aire Marine Éducative au Canada… à Sept-Îles !

Les citoyens de Baie-Comeau invités à manifester contre la loi 106 samedi

Emplois vedettes

Aménagiste du territoire

MRC de Charlevoix-Est
Charlevoix
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La série Anticosti commence mercredi soir

Consulter la nouvelle

Une première Aire Marine Éducative au Canada… à Sept-Îles !

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord