Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord

Par Emy-Jane Déry 4:06 PM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord.  Photo archives

Il y aurait actuellement une vingtaine de médecins qui envisagent de quitter la région, selon le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord. 

Des médecins auraient comme plan de quitter Côte-Nord. Le président du CMDP du CISSS Côte-Nord et chef du département Anesthésie-Réanimation affirme avoir déjà des « signaux très clairs en ce sens ».

Les professionnels souhaiteraient quitter pour « diverses raisons », indique-t-il, « mais la loi 2 agit comme un catalyseur majeur de ce découragement », a affirmé Youssef Ezahr au Journal

L’incertitude juridique provoquée par la loi 2, qui prévoit de lourdes pénalités pour ceux qui mèneraient des « actions » pouvant nuire à l’accès aux soins, pousserait les médecins à se faire discrets sur leurs démarches.

« Moi-même, j’ai reçu une offre d’un hôpital à Edmonton pour un poste identique au mien, avec des conditions d’emploi et des incitatifs très compétitifs. C’est dire à quel point nos médecins sont sollicités ailleurs et à quel point la stabilité régionale est fragile », a-t-il dit. 

Le CMDP craint les conséquences régionales de la Loi 2 du gouvernement de la CAQ. 

« Sur la Côte-Nord, chaque départ compte double : une seule démission peut provoquer un bris de service dans une petite équipe », a fait valoir Dr Ezahr. 

Le recrutement d’effectifs nord-côtiers serait déjà affecté par la situation. 

« En moins de 24 heures, nous avons vu des médecins spécialistes — notamment en médecine interne et en infectiologie — retirer leur candidature après avoir appris les implications de la loi 2. Ces postes auraient été essentiels pour renforcer notre offre de soins », a indiqué le président du Conseil. 

« La raison est simple : cette loi crée une instabilité profonde et décourage les projets à long terme dans les régions comme la nôtre. Quand M. Montigny se lève pour appuyer la loi 2, il oublie complètement les conséquences régionales : la perte de médecins, l’effritement du recrutement et, ultimement, le risque de priver nos citoyens de soins essentiels », a-t-il conclu. 

Loi 2 : des médecins de la Côte-Nord accusent le député Montigny de méconnaissance

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Le gouvernement s’engage à ne pas fermer les postes de la SQ en région

Loi 2 : des médecins de la Côte-Nord accusent le député Montigny de méconnaissance

La série Anticosti commence mercredi soir

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Aménagiste du territoire

MRC de Charlevoix-Est
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le gouvernement s’engage à ne pas fermer les postes de la SQ en région

Consulter la nouvelle

Loi 2 : des médecins de la Côte-Nord accusent le député Montigny de méconnaissance

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord