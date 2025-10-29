Un nouveau parc à Saint-Marc-de-Latour

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Un nouveau parc de jeux verra le jour à Saint-Marc-de-Latour. Les travaux, effectués par Excavation Durand et Fils de Colombier, ont débuté la semaine dernière. Photo Johannie Gaudreault

La Municipalité de Colombier investit dans un espace intergénérationnel qui offrira des installations pour les enfants et les aînés dès 2026 dans le secteur Saint-Marc-de-Latour.

Le projet, estimé à environ 237 000 $, vise à offrir un lieu de détente et de loisirs pour tous les âges, tout en dynamisant ce secteur du territoire.

Situé à l’intersection de la route 138 et du chemin à Pierre, le futur parc prendra place sur deux terrains vacants acquis par la Municipalité en 2023, en face de l’église Saint-Marc. L’endroit deviendra ainsi un pôle d’attractivité pour les résidents, les visiteurs et les touristes qui s’y arrêtent déjà régulièrement.

« Plusieurs d’entre eux utilisent déjà le stationnement de l’église, le temps d’une pause. Il y aura maintenant un parc pour qu’ils puissent profiter de l’endroit encore davantage », mentionne Jean-Michel Catta, agent de développement à la Municipalité de Colombier.

Les travaux seront réalisés en deux étapes. La phase 1, prévue de la mi-octobre à la fin novembre, comprend l’aménagement d’un stationnement pour une dizaine de véhicules, dont des VR, ainsi que l’installation d’une borne de recharge électrique double.

Ces travaux, évalués à 62 669 $, bénéficieront d’une subvention de 25 000 $ d’Hydro-Québec pour la borne de recharge. La contribution municipale pour cette étape s’élève à 37 669,79 $.

La phase 2, prévue du printemps à l’automne 2026, portera sur l’aménagement des aires de jeux. On y retrouvera notamment des balançoires multiâges, des tables de pique-nique, un gazebo, une structure d’hébertisme, des bancs de parc ainsi que des aires de jeux de fer et de pétanque.

Des lampadaires solaires viendront compléter l’éclairage du site et on construira une base de béton pour toilettes portatives et abreuvoir. Les coûts de cette phase sont estimés à plus de 175 000 $.

Un projet appuyé par la population

Le concept du parc a été élaboré à la suite d’une étude de faisabilité menée par la firme TR3E Expert Conseils, associée à Mémotech de Forestville, pour un coût total de 15 500 $. Le financement a été partagé entre la Municipalité et la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans le cadre de sa Politique de soutien aux études préalables.

En octobre 2024, la Municipalité a présenté le projet aux citoyens du secteur Saint-Marc, qui se sont montrés favorables à la création d’un espace accessible à toutes les générations.

« Leurs commentaires sont intégrés dans le choix des installations », témoigne M. Catta. Ces derniers souhaitaient notamment la présence de balançoires adaptées à tous les âges et de jeux extérieurs traditionnels.

Financement et retombées locales

À ce jour, Colombier a obtenu 50 000 $ en subventions (provenant d’Hydro-Québec et du programme fédéral Nouveaux Horizons 2025-2026).

« Durant l’automne 2025 et l’hiver 2026, la Municipalité déposera d’autres demandes de subventions, y compris à la MRC La Haute-Côte-Nord », précise Jean-Michel Catta.

En tout, la contribution municipale au projet avoisinera les 60 000 $, répartis entre l’étude de faisabilité, la première phase de travaux et la participation financière à la seconde phase.

