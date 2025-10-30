Fermeture du poste de police Tadoussac : « inacceptable », dit le maire

Le plan de la Sûreté du Québec (SQ) de fermer 12 postes auxiliaires dont celui de Tadoussac a fait grand bruit. Bien qu’il soit en cours de révision, le maire Richard Therrien s’inquiète des potentielles répercussions qu’elle pourrait avoir si elle en venait à se concrétiser.

Le plan de compressions budgétaires de l’ordre de 120 M$ qui a fui dans les médias prévoyait la fermeture de deux postes auxiliaires sur la Côte-Nord, soit ceux de Havre-Saint-Pierre et Tadoussac.

Le gouvernement a fait savoir qu’il renvoyait le tout à la table à dessin après que les députés de l’Assemblée nationale du Québec aient voté à l’unanimité une motion demandant au gouvernement de ne pas fermer de postes de police de la SQ en région.

Pour le maire sortant de Tadoussac, Richard Therrien, « c’est inacceptable ». Il ne manque d’ailleurs pas de réitérer le fait que le poste a une importance capitale à jouer non seulement pour la municipalité, mais aussi pour le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord.

« Tadoussac, c’est 300 000 touristes par année. Il y a du monde partout pendant cinq ou six mois par année », commente-t-il.

« C’est impensable que Tadoussac n’ait pas de poste pour intervenir dans le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord. Il peut y avoir des urgences et le poste de Forestville est à une heure de route », ajoute l’élu.

Le maire indique que les agents peuvent intervenir rapidement autant sur la route 172 que vers Les Escoumins, et qu’ils traversent même à Baie-Ste-Catherine en cas d’urgence.

« Il va falloir que le nouveau conseil prenne position là-dessus. C’est une chose qui ne devrait pas arriver et qui, j’espère, n’arrivera pas », conclut-il.