Haute-Côte-Nord : où et quand passer l’Halloween cette année

Certaines Municipalités de la Haute-Côte-Nord devancent ou retardent leurs activités d’Halloween en prévision des fortes pluies annoncées, tandis que d’autres optent pour le bon temps mauvais temps pour le vendredi 31 octobre.

Voici les endroits où vous pourrez amener vos petits monstres cette année pour l’Halloween.

Sacré-Cœur : les Festivités auront lieu le vendredi 31 octobre sur la Promenade, et les kiosques seront ouverts pour ceux qui font la distribution de friandises à partir de 18h.

Tadoussac : La collecte de bonbons et l’activité à la caserne de la Municipalité sont remises au jeudi 30 octobre de 18h à 20h.

Les Bergeronnes : Les festivités d’Halloween à la caserne de la Municipalité sont reportées au samedi 1er novembre entre 18h et 20h. Entre 17h et 19h30, il y aura aussi distribution de bonbons avec les résidents du CHSLD. La soirée d’Halloween à la Salle de Quilles aura toutefois lieu à la date prévue du 31 octobre.

Essipit : La date des activités demeure le 31 octobre de 18h30 à 21h, et la population est invitée sur le terrain de balle pour l’Halloween pour le sentier de l’horreur et le sentier des minis.

Longue-Rive : Les festivités d’Halloween auront lieu le 31 octobre au Parc récréatif de 17h30 à 20h avec la cueillette de bonbons, du chocolat chaud et un photobooth.

Portneuf-sur-Mer : La soirée terrifiante de l’Halloween demeure le 31 octobre à la salle de l’Accueil avec la distribution de bonbons et d’une soirée dansante avec karaoké à partir de 18h.

Forestville : La fête aura lieu à l’intérieur entre 16h30 et 19h au Complexe Guy-Ouellet le 31 octobre avec la distribution de bonbons d’Halloween.

Colombier : Les festivités auront lieu le 31 octobre à la Salle communautaire avec la distribution de bonbons.

Joyeuse Halloween!