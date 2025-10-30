Lionel Carmant quitte son poste de ministre

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, démissionne en tant que ministre, dans la foulée de l’adoption de la loi spéciale changeant la rémunération des médecins.

M. Carmant, lui-même médecin, demeurera député de Taillon. Sa fille, Laurence Carmant, également médecin, avait publié une lettre ouverte critiquant la réforme du gouvernement Legault.

«Les dernières semaines ont été difficiles et m’amènent aujourd’hui à recentrer mes priorités. Je fais le choix de ma famille, la famille que nous avons construite, mon épouse et moi», a déclaré M. Carmant devant les journalistes.

«Ce n’est pas facile de quitter le dossier qui me passionne, mais je crois que c’est la bonne décision pour moi et les miens», a-t-il ajouté.

Le premier ministre François Legault, un ami personnel de M. Carmant, l’accompagnait lors de son annonce et l’a par la suite enlacé chaleureusement.

«Lionel Carmant, c’est un homme d’une valeur exceptionnelle, je le connais depuis longtemps et (…) je comprends le déchirement qu’il vit actuellement avec sa famille. Dans la vie, il faut toujours choisir d’abord sa famille», a déclaré M. Legault.

«Ce n’est pas la journée pour parler de la loi 2, mais je comprends qu’il y a des réactions très émotives. Je pense que c’est normal et d’ailleurs j’en profite pour dire à tout le monde: (…) “On peut être en désaccord tout en étant respectueux.”»

La veille, la fille de M. Carmant, surspécialisée en médecine fœto-maternelle, avait publié une lettre dans «Le Devoir» dans laquelle elle disait envisager de quitter le Québec.

La loi 2, une loi spéciale adoptée sous bâillon samedi, change le mode de rémunération des médecins, leur fixe des cibles de performance et les menace de sanctions.

«Si le gouvernement ne me permet pas de pratiquer librement, je n’aurai malheureusement d’autre choix que de partir pour une autre province», a écrit Laurence Carmant.

Elle a ajouté constater à «quel point notre système est brisé».

«À Toronto, un avant-midi de procédures diagnostiques (amniocentèses, biopsies choriales) me permettait de voir huit à douze patientes; au Québec, on m’indique que je ne peux en voir que trois dans le même laps de temps. Même médecin, même motivation, mêmes compétences: ma productivité chute de 75 %», a-t-elle relaté.

«Le ministre de la Santé, Christian Dubé, semble attribuer aux médecins le manque de productivité observé au Québec. (…) Plutôt que de blâmer les individus, ce qui est certes plus facile, ayons une véritable réflexion de société et repensons le système de santé dans son ensemble», a-t-elle ajouté.

Lionel Carmant, un neuropédiatre, a été élu sous la bannière de la Coalition avenir Québec en 2018, puis réélu en 2022.