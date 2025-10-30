(Mise-à-jour) Matane-Côte-Nord : toutes les traversées annulées

Les conditions météorologiques, surtout les forts vents, forcent l’annulation de toutes les traversées du 31 octobre à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

« En raison de conditions de navigation défavorables, toutes les traversées pour le vendredi 31 octobre sont annulées », confirme la Société des traversiers du Québec, par son système d’alerte.

Les dépôts sur réservation seront remboursés, assure la STQ.

La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service, mais la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles, affirme-t-elle.