Un véhicule prend feu sur la 138 à Port-Cartier 

Par Emy-Jane Déry 9:45 PM - 30 octobre 2025
Un véhicule a pris feu sur la route 138, à Port-Cartier, jeudi soir. 

Les pompiers sont intervenus vers 20h, à l’extrémité Est de la municipalité, au Km 944.

L’incendie a été maîtrisé rapidement par sept pompiers. Une personne a été incommodée légèrement par la fumée. La circulation a été perturbée brièvement, a fait savoir le Service de sécurité incendie de Port-Cartier.

La Sûreté du Québec, qui est intervenue en assistance, a indiqué qu’il s’agirait d’un problème de moteur. 

« Les causes de l’incendie demeurent inconnue pour le moment », a indiqué de son côté le Service de sécurité incendie.

