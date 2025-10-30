Une offensive contre les maladies chroniques lancée sur la Côte-Nord

Une offensive régionale pour prévenir les maladies chroniques et leurs complications est lancée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Cette initiative permet à la population nord-côtière de profiter dès maintenant d’un service de dépistage du diabète de type 2 et d’évaluation du risque cardiovasculaire, offert en présence ou en téléconsultation. Le service est accessible par téléphone (1 844 407-0967) ou via Clic Santé et s’ajoute à celui de dépistage du cancer colorectal.

Le CISSS offre aussi des ateliers pratiques, animés par des nutritionnistes et des kinésiologues. « Marche en nature, plan d’entraînement, trucs pour la préparation de repas sains, nos professionnels fourniront des connaissances et des outils pratiques aux participants lors de sept ateliers », précise Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord.

Ces ateliers seront offerts dans plusieurs localités et en ligne à certains endroits.

Améliorer la santé

Sur la Côte-Nord, le portrait de santé de la population est défavorable par rapport au reste du Québec, rappelle le centre de santé régional. Les maladies chroniques font partie des enjeux prioritaires identifiés par la Direction de santé publique.

« Les proportions de personnes vivant avec le diabète, les maladies cardiaques et la maladie pulmonaire obstructive chronique sont statistiquement plus élevées comparativement au reste du Québec », explique Dr Richard Fachehoun, directeur de santé publique au CISSS de la Côte-Nord.

« À titre d’exemple, 13 % des personnes de 20 ans et plus vivent avec le diabète et une personne sur quatre de 65 ans et plus souffre du diabète (26,7 %). Avec cette initiative, nous voulons offrir aux Nord-Côtiers des outils concrets pour améliorer leur santé », souligne-t-il.

Le CISSS invite la population à consulter les affiches promotionnelles et à visiter la section « Prévention des maladies chroniques » de son site Web pour connaître les modalités d’inscription aux ateliers.