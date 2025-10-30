Une offensive contre les maladies chroniques lancée sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:28 PM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

Des ateliers seront offerts à la population nord-côtière en marge de l’offensive contre les maladies chroniques lancée par le CISSS de la Côte-Nord. Photo Pixabay

Une offensive régionale pour prévenir les maladies chroniques et leurs complications est lancée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Cette initiative permet à la population nord-côtière de profiter dès maintenant d’un service de dépistage du diabète de type 2 et d’évaluation du risque cardiovasculaire, offert en présence ou en téléconsultation. Le service est accessible par téléphone (1 844 407-0967) ou via Clic Santé et s’ajoute à celui de dépistage du cancer colorectal.

Le CISSS offre aussi des ateliers pratiques, animés par des nutritionnistes et des kinésiologues. « Marche en nature, plan d’entraînement, trucs pour la préparation de repas sains, nos professionnels fourniront des connaissances et des outils pratiques aux participants lors de sept ateliers », précise Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord.

Ces ateliers seront offerts dans plusieurs localités et en ligne à certains endroits.

Améliorer la santé

Sur la Côte-Nord, le portrait de santé de la population est défavorable par rapport au reste du Québec, rappelle le centre de santé régional. Les maladies chroniques font partie des enjeux prioritaires identifiés par la Direction de santé publique.

« Les proportions de personnes vivant avec le diabète, les maladies cardiaques et la maladie pulmonaire obstructive chronique sont statistiquement plus élevées comparativement au reste du Québec », explique Dr Richard Fachehoun, directeur de santé publique au CISSS de la Côte-Nord.

« À titre d’exemple, 13 % des personnes de 20 ans et plus vivent avec le diabète et une personne sur quatre de 65 ans et plus souffre du diabète (26,7 %). Avec cette initiative, nous voulons offrir aux Nord-Côtiers des outils concrets pour améliorer leur santé », souligne-t-il.

Le CISSS invite la population à consulter les affiches promotionnelles et à visiter la section « Prévention des maladies chroniques » de son site Web pour connaître les modalités d’inscription aux ateliers.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Baie-Comeau : Brigadier scolaire et fier de l’être !

Haute-Côte-Nord : où et quand passer l’Halloween cette année

Fermeture du poste de police Tadoussac : « inacceptable », dit le maire

Emplois vedettes

Aménagiste du territoire

MRC de Charlevoix-Est
Charlevoix
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Baie-Comeau : Brigadier scolaire et fier de l’être !

Consulter la nouvelle

Haute-Côte-Nord : où et quand passer l’Halloween cette année

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord