Accès aux soins de santé : la pétition a été ignorée par la CAQ, déplore le PQ

La pétition sur l’accès équitable aux soins et aux services sociaux en région éloignée n’a pas trouvé écho à l’Assemblée nationale mardi, déplore le député Joël Arseneau du Parti québécois, qui l’a déposée le 7 octobre.

« Les quelque 4 984 signataires de la pétition ont été ignorées par élus caquistes lors d’une séance de travail de la Commission de la santé et des services sociaux mardi dernier, à l’Assemblée nationale », se désole le PQ.

Pour Joël Arseneau, il s’agit d’un « manque de considération à l’égard des régions ». La pétition avait été signée par 4 984 personnes.

Elle demandait au gouvernement d’agir pour renforcer l’attractivité et la rétention du personnel de santé dans les régions. Elle affirmait également l’importance de doter les régions des conditions favorables à l’attraction et à la rétention du personnel nécessaire au maintien et à la continuité des services pour tous.

« En séance de travail, les députés issus du gouvernement caquiste ont refusé de se saisir de la pétition et d’entendre les groupes de la société civile. C’est une nouvelle preuve que la CAQ ne se soucie pas des gens qui vivent en région, de l’Abitibi-Témiscamingue jusqu’en Gaspésie, en passant par la Côte-Nord », déplore le député des Îles-de-la-Madeleine.

« Les gens se souviendront longtemps de ce manque de considération pour les régions et le Parti québécois continuera de défendre l’idée que les Québécois vivant en région ont droit aux mêmes services que les gens vivant dans les grands centres. C’est une question d’équité et c’est le fondement même de notre contrat social », conclut Joël Arseneau.

Le libellé de la pétition :

CONSIDÉRANT QUE les personnes vivant dans les régions éloignées doivent souvent parcourir de longues distances ou attendre des mois pour accéder à des soins de santé de base;

CONSIDÉRANT QUE le manque de personnel en santé et services sociaux entraîne des bris de service, alourdit le fardeau des familles et aggrave les inégalités régionales;

CONSIDÉRANT QUE le taux d’inoccupation des logements y est souvent inférieur à 1 % et freine le recrutement de personnel;

CONSIDÉRANT QUE la pénurie de places en garderie empêche les travailleuses et travailleurs de venir s’établir durablement dans la région;

CONSIDÉRANT QUE les primes actuelles ne reflètent pas les vrais coûts de la vie en région éloignée et que les incitatifs ne suffisent pas à attirer et retenir le personnel nécessaire en santé et services sociaux.

Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec :

– d’investir dans la construction de logements temporaires réservés au personnel de la santé et des services sociaux dans les régions éloignées;

– de financer des CPE intégrés aux installations des CISSS et CIUSSS des régions éloignées;

– de bonifier les primes d’éloignement et d’isolement, de les élargir à d’autres localités et de créer des bourses ciblées pour les jeunes dans les professions en forte demande.