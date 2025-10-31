Traverse Matane-Côte-Nord : modifications à l’horaire samedi

Par Johannie Gaudreault 1:21 PM - 31 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo archives

Les conditions de navigation défavorables entraînent des modifications à l’horaire de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout le 1er novembre.

D’abord, la traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, sera redirigée vers Baie-Comeau.

Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h. 

« Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau », assure la Société des traversiers du Québec (STQ).

La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service, mais la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles, affirme-t-elle.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le quad génère 12 M$ sur la Côte-Nord

Sécurité routière et Halloween : attention aux petits monstres !

(Mise à jour) Ouragan Melissa : Michel Knap rapatrié des Bahamas

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le quad génère 12 M$ sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Sécurité routière et Halloween : attention aux petits monstres !

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord