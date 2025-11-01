À GO, on lit avec RAP Côte-Nord

L’organisme RAP Côte-Nord veut redonner le goût de lire aux adolescents et jeunes adultes, tout en mettant en lumière les bienfaits de la lecture.

C’est la 8e édition de la campagne À GO, on lit ! et pour l’occasion RAP Côte-Nord a enrichi la collection de livres de ses partenaires de plus de 200 ouvrages chacun.

Cette mobilisation se réalise en collaboration avec plus de neuf écoles secondaires, les deux cégeps de la région, sept bibliothèques municipales et toutes les bibliothèques du Réseau Biblio de la Côte-Nord.

15 minutes

RAP Côte-Nord sensibilise son public cible que la lecture procure des bienfaits concrets sur la santé mentale.

L’organisme soutient que lire 15 minutes par jour réduit le stress de 60 % et que la lecture avant de dormir améliore la qualité du sommeil.

De plus, lire 3 heures par semaine stimule la créativité et favorise la réussite scolaire.

Actions auprès des jeunes

Le projet À GO, on lit ! permet de trouver de la lecture basée sur ses goûts et ses intérêts.

Divers moyens sont également mis en place pour mobiliser les parents et les mentors, ces modèles de proximité qui peuvent rallumer la flamme de la lecture chez les jeunes. En plus d’un volet axé sur la sensibilisation et la promotion, un axe se concentre sur les actions auprès des jeunes.

Un jeu-questionnaire en ligne ludique est disponible sur le site de RAP Côte-Nord. Il permet de découvrir son profil de lecteur. Selon les réponses, les gens reçoivent des suggestions de lecture personnalisées parmi plus de 1 288 livres.

Les livres sont regroupés sous cinq profils : boho-romantico, fouineur, échevelé, surnaturel et mains moites.

Il y a d’autres activités qui complètent la démarche, comme des activités de lancement dans les bibliothèques, de la distribution de matériel, des jeux-questionnaires dans les cégeps et encore plus.