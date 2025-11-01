Les jeunes pétanqueurs de Baie-Comeau flottent encore sur leur nuage

Expérience inoubliable, découvertes culturelles incroyables, amitiés partagées et, cerise sur le sundae, performance inattendue, vraiment, les quatre jeunes joueurs du club Bouliste de Baie-Comeau reviennent enchantés de la Coupe des nations de pétanque, disputée en Espagne.

Du 23 au 26 octobre, Charles-Antoine Massé, Juliette Gagné, Steeve Jean et Raphaëlle Jourdain, fiers représentants du Canada et âgés de 16 ans, ont tout donné lors de cette compétition internationale.

Alors qu’ils s’étaient présentés dans l’espoir de remporter au moins une victoire, ils en ont arraché cinq. Une prouesse extraordinaire qui ne s’est pas vue depuis une dizaine d’années pour le Canada.

La défaite de l’équipe face à la Suisse, la grande championne de l’édition 2025 de l’événement, a mis fin à son aventure.

Mais au-delà de l’aspect sportif, il y a tout le reste qui a marqué ces jeunes. Aujourd’hui, ils espèrent se qualifier à nouveau pour représenter le pays en 2026. La sélection nationale se tiendra à Arvida en avril.

Inoubliable

« C’est sûr que c’est une expérience inoubliable dont je vais me rappeler toujours. Représenter le Canada, on n’a pas toujours la chance de faire ça », reconnaît avec fierté Charles-Antoine. Il avoue d’ailleurs avoir été étonné par les performances de son équipe en rappelant le calibre élevé des participants.

Pour sa part, Raphaëlle voit d’abord sa participation à la compétition comme un voyage culturel en raison des nombreuses nationalités sur place. « On a découvert plusieurs cultures et on a pris de l’expérience aussi au niveau de la pétanque. »

« C’était vraiment le fun. C’est quand même quelque chose d’assez unique. C’est rare qu’on va parler à des ados d’autres pays », de renchérir Steeve.

Soulignant que la pétanque n’est pas un sport très populaire auprès des jeunes, Juliette a bien aimé côtoyer des adolescents de partout dans le monde qui pratiquent cette activité. Elle insiste aussi sur l’esprit de camaraderie entre les jeunes des différentes nations. « On n’était pas juste dans la compétition. On a eu du fun », enchaîne Raphaëlle.

La délégation canadienne comptait 22 membres. Et il semble que le comportement des jeunes pendant le voyage a été tout simplement impeccable en Espagne.