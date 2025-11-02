Benoît Méthot élu nouveau maire de Sept-Îles

Benoît Méthot est le nouveau maire de Sept-Îles après une soirée électorale qui a tenu les électeurs en haleine.

La course a été très serrée entre Benoit Méthot et Patrick Hudon. Ils ont eu que quelques points d’écart durant la majorité du dépouillement. Au final Benoit Méthot l’a emporté avec plus de 50% des votes, contre 38% pour Patrick Hudon et 11,7% pour Guylaine Lejeune.