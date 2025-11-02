Claude Brassard gagne son pari à la mairie de Tadoussac

Les électeurs de Tadoussac ont parlé et leur nouveau maire des quatre prochaines années sera Claude Brassard. Le nouveau venu en politique municipale a obtenu 67 % des votes.

Quant à son adversaire Paul Gagné de l’équipe Tadoussac j’y vis, il a reçu l’appui de 32 % de ses concitoyens. Ce qui n’est pas suffisant pour déloger M. Brassard qui termine la course avec une majorité de 185 voix.

Au niveau des conseillers, cinq postes étaient également en élection. L’équipe Tadoussac, j’y vis les a tous raflés.

Joëlle Pierre remporte au siège #1 devant Dan Caron. Elle a mis la main sur 335 votes contre 180 pour son rival.

Au poste 2, c’est aussi le candidat de l’équipe électorale qui a remporté. Jean Poirier a obtenu 55 % des votes contre 29 % pour Rémi Dugas et 15 % pour Harold Gagnon.

Florent Desrochers a gagné haut la main au poste 3. L’homme d’affaires a reçu 440 votes tandis que Dany Tremblay, conseiller sortant, en a obtenu 91.

Même scénario au siège #4 alors que Bruno Forest, ancien employé de la Municipalité de Tadoussac, a été élu avec 78 % des voix. Son adversaire Mireille Pineault, qui occupait déjà ce poste, en a reçu 21 %.

Finalement, la récolte de l’équipe se conclut avec Julie Mallette, enseignante à l’école primaire du village. Elle a cumulé 396 votes contre 127 pour Stéphane Roy.

Rappelons qu’Audrey Boulianne, de l’équipe Tadoussac, j’y vis, a été élue par acclamation.

Le taux de participation des électeurs s’élève à 74,30 %, légèrement plus élevé qu’en 2021 (67 %).