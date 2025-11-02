Comment se déroulera la soirée électorale en Haute-Côte-Nord?

C’est le 2 novembre en soirée que nous apprendrons qui seront les nouveaux élus de la Haute-Côte-Nord. Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20 h et ensuite, place au décompte.

Le Haute-Côte-Nord sera sur place à Tadoussac où une course à la mairie se déroule et où cinq postes de conseiller sur six sont en élection également.

Sur notre site Web, notre application mobile et nos réseaux sociaux, il sera possible d’être informé des gagnants de chaque poste en élection pour toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord.

Des entrevues avec les candidats seront publiées tout au long de la soirée grâce à notre équipe de journalistes.

Rappelons que des courses à la mairie se déroulent à Tadoussac, Les Bergeronnes, Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer.