Des petits pains qui font une grande différence à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

La vente des petits ronds au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan a permis d’amasser 2 935 $. Photo Fondation SSSM

La solidarité nord-côtière s’est encore une fois fait sentir à Baie-Comeau. La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM) a récolté 2 935 $ grâce à sa récente levée de fonds « Des p’tits pains pour des GRANDS soins ! », menée en collaboration avec Les Délices de l’artisan.

Cette vente de petits pains ronds, qui s’est déroulée sur une période de six semaines, a mobilisé toute une communauté, notamment les élèves du programme intermédiaire de l’école secondaire Serge-Bouchard. 

« C’est merveilleux de voir des jeunes s’impliquer pour la cause de la santé », souligne-t-on par voie de communiqué.

Ces élèves ont participé activement aux kiosques de la Fondation lors des marchés publics de Baie-Comeau et ont fait du porte-à-porte dans plusieurs secteurs de la ville.

La Fondation SSSM exprime également sa reconnaissance envers Les Délices de l’artisan, partenaire essentiel de la campagne. « Grâce à leur appui, cette campagne a permis de semer du réconfort pour les gens d’ici nécessitant des soins de santé et de services sociaux. »

Les fonds recueillis seront investis dans des projets concrets sur le territoire, notamment le réaménagement des espaces en santé mentale et en dépendances, l’acquisition d’équipements portatifs pour les soins d’urgence, et l’amélioration du confort des patients en coloscopie.

Des activités à venir cet automne

La Fondation SSSM, qui ne bénéficie d’aucune subvention gouvernementale, poursuit ses efforts d’autofinancement.

Plusieurs activités sont prévues dans les prochaines semaines, soit la campagne des Biscuits sourire de Tim Hortons, la loterie de Noël dans le cadre de la campagne Les lumières de la santé, avec l’illumination du sapin devant l’hôpital Le Royer le 8 novembre, ainsi que la vente des billets de la Loto-Évasion, offrant 10 crédits voyage de 3 000 $ chacun.

L’équipe de la Fondation lance également un appel à la population : des bénévoles sont recherchés pour appuyer ces initiatives. « En y participant, financièrement ou bénévolement, chacun contribue directement à garder les soins près des patients, près des familles, ici même, dans notre communauté », conclut la Fondation.

