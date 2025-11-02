Élections municipales : le maire sortant Michel Desbiens réélu

Par Karianne Nepton-Philippe 9:02 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Michel Desbiens fête sa réélection au restaurant avec sa famille. Photo Annie Leblanc.

Après 23 boites de scrutin ouvertes sur 70, le maire sortant Michel Desbiens reçoit déjà près de 91% des votes. Il est en voie d’être réélu comme maire de Baie-Comeau.

Les candidates Mélanie Bernier Savard et Katia Gauthier Miville ont en ce moment respectivement environ 5% et 2% des votes dépouillés.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Comment se déroulera la soirée électorale en Haute-Côte-Nord?

De plus en plus de place pour la relève en humour sur la Côte-Nord

Quad et motoneige : un nouveau sentier de 16 km contourne Pessamit

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Comment se déroulera la soirée électorale en Haute-Côte-Nord?

Consulter la nouvelle

De plus en plus de place pour la relève en humour sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord