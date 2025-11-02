Élections municipales : le maire sortant Michel Desbiens réélu
Michel Desbiens fête sa réélection au restaurant avec sa famille. Photo Annie Leblanc.
Après 23 boites de scrutin ouvertes sur 70, le maire sortant Michel Desbiens reçoit déjà près de 91% des votes. Il est en voie d’être réélu comme maire de Baie-Comeau.
Les candidates Mélanie Bernier Savard et Katia Gauthier Miville ont en ce moment respectivement environ 5% et 2% des votes dépouillés.
