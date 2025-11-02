L’équipe Mon Vélo de Baie-Comeau brille au Gala Méritas Loisir et Sport Côte-Nord

Par Sylvain Turcotte 12:32 PM - 2 novembre 2025
La délégation du Club de vélo de montagne les GFous Braquets de Baie-Comeau - Équipe Mon Vélo, gagnante de quatre prix au Gala Méritas 2025 de Loisir et Sport Côte-Nord. Photo Sylvain Turcotte

Loisir et Sport Côte-Nord a souligné les accomplissements et les performances des athlètes de la région ainsi que le travail de ceux et celles qui gravitent autour, soit les bénévoles et officiels lors de son Gala Méritas 2025.

Plus de 250 personnes étaient réunies à la Salle Teueikan de Mani-utenam le samedi 1er novembre, en après-midi.

Un peu plus de 49 000$ ont été remis en bourses lors de l’événement, montant variant entre 250 et 2 000$ pour les récipiendaires.

L’équipe Mon Vélo du Club de vélo de montagne les Fous Braquets de Baie-Comeau a vu les performances de ses athlètes rejaillir plus d’une fois lors du Gala. 

Ses récompenses : Équipe de l’année, entraîneur de l’année pour David Bellavance, athlète espoir de l’année en sport féminin individuel pour Élisabeth Martin et le prix de la Bourse Alice-Cloutier pour Jean-Mathieu Truchon.

Par ailleurs, deux hommages ont été rendus lors du Gala. Les nombreuses années d’implications bénévoles hors pairs de Joëlle Vignola au niveau de la natation au sein du Club les Cachalots de Port-Cartier ont été soulignées par la vice-présidente de l’organisme, Martine Dufresne, ainsi que de Daniel Beaulieu pour ses engagements au Club de curling de Sept-Îles. L’hommage lui a été adressé par Mario Jourdain.

Présente au Gala, la ministre de la famille et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a pris la parole vers la fin de l’événement. Au sujet de la longueur du Gala, elle a dit ” c’est ce qui arrive quand une région est bourrée de talent “. Elle a souligné l’apport des intervenant en mentionnant que c’est grâce à eux que le milieu est vivant.  

Liste des gagnants du Gala Méritas Loisir et Sport Côte-Nord 2025

Athlète masculin par excellence : Charles Paquet – Triathlon/Port-Cartier

Athlète féminine par excellence : Sara-Anne Beaudin – Judo/Sept-Îles

Athlète espoir masculin sport individuel : Édouard Lévesque – Natation/Baie-Comeau

Athlète espoir féminine sport individuel : Élisabeth Martin – Vélo de montagne/Baie-Comeau

Athlète espoir masculin sport collectif : Charles-Antoine Massé – Pétanque/Baie-Comeau

Athlète espoir féminine sport collectif : Shelly Jomphe – Volleyball/Havre-Saint-Pierre

Athlète personne handicapée : Logan Dupont – Judo/Baie-Comeau

Bourse Alice-Cloutier/Jeux du Québec : Jean-Mathieu Truchon – Vélo de montagne/Baie-Comeau

Équipe de l’année : Club de vélo de montagne les Fous Braquets/Équipe Mon Vélo de Baie-Comeau

Entraîneur de l’année : David Bellavance – Vélo de montagne/Baie-Comeau

Officiel de l’année : Dany Côté – Athlétisme/Baie-Comeau

Administrateur de l’année : Alice Joncas – Soccer/Baie-Comeau

Hommages : Daniel Beaulieu – Curling/Sept-Îles + Joëlle Vignola – Natation/Port-Cartier

Lauréat régional du Prix du bénévolat Dollard-Morin : Tshapi Jourdain – Hockey/Uashat mak Mani-utenam

Bourse Jeux du Canada : Liam Simard – Athlétisme/Baie-Comeau

Politique d'opinion et commentaire

