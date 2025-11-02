Les écocentres de la Haute-Côte-Nord passent à l’horaire d’hiver dès le 7 novembre

La MRC de La Haute-Côte-Nord annonce que les écocentres de Portneuf-sur-Mer, Sacré-Cœur et des Bergeronnes seront ouverts pour la période hivernale à compter du vendredi 7 novembre.

Les citoyens pourront ainsi continuer à y déposer leurs matières résiduelles selon un horaire adapté à la saison froide.

L’horaire d’hiver prévoit l’ouverture des trois écocentres selon des jours précis jusqu’au printemps.

À Sacré-Coeur, le site sera accessible les vendredis 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars, ainsi que 3 et 17 avril, de 9 h à 16 h.

Du côté des Bergeronnes, l’écocentre sera ouvert tous les vendredis, de 9 h à 16 h. À Portneuf-sur-Mer, l’ouverture sera du mercredi au samedi, de 10 h à 15 h, toutes les semaines.

La MRC précise également que tous les écocentres seront ouverts le vendredi 31 octobre, mais que ceux de Sacré-Cœur et des Bergeronnes seront fermés le samedi 1er novembre, avant le début officiel de l’horaire hivernal.

Pour plus d’information, les citoyens peuvent consulter le site web de la MRC au www.mrchcn.qc.ca ou communiquer avec le service des communications au 418 233-2102.