Les frères Gendron exposent ensemble à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Albert Yves et Bernard Gendron exposent leurs créations ensemble à L'Alternative de Baie-Comeau. Photo L'Alternative

Les frères Albert Yves et Bernard Gendron, originaires de Baie-Comeau, présentent pour la toute première fois une exposition conjointe à L’Alternative. 2 frères en art est un mélange des œuvres de chacun, laissant le public découvrir leurs styles différents et leurs inspirations diverses. 

« Il n’y avait pas de thème général, on n’a pas travaillé ensemble sur les œuvres. C’est plutôt comme deux expositions mélangées. On n’a pas fait une compétition non plus, avec chacune de nos œuvres d’un bord de la salle », lance Bernard Gendron, qui habite toujours Baie-Comeau. 

Ce dernier s’est vu offrir l’opportunité d’exposer à la salle L’Alternative et, rapidement, il a eu l’idée d’appeler son frère, également artiste, qui réside maintenant à Québec. 

« J’ai toujours eu envie de faire une exposition avec Yves. On en a déjà fait ensemble, mais on était en groupe, jamais tous les deux seuls », mentionne-t-il. 

Rapidement, son frère a adoré l’idée et accepté la demande. 

Bernard Gendron exprime sa joie d’avoir pu partager un beau moment, lors du vernissage le 24 octobre, avec son frère et le public baie-comois, qui s’est montré très curieux. 

Il aime surtout voir la disposition des créations dans la salle.

« Ça fait un beau look, un beau mélange de nos styles. […] Dès le début, on savait qu’on voulait mélanger nos styles. On voulait montrer que les frères ne sont pas pareils, mais ils vont bien ensemble », exprime-t-il. 

Les gens peuvent donc apprécier les différences créatives des deux artistes dans cette exposition, jusqu’au 23 novembre. 

« Mon frère est très coloré, il y a aussi beaucoup de petits personnages. Parfois, c’est abstrait. […] Moi, je n’ai pas de thème, mais le style est le même. Je fais des superpositions de différents matériaux », souligne Bernard Gendron. 

Le vernissage de l’exposition 2 frères en art a attiré une soixantaine de personnes à L’Alternative. Photo L’Alternative

