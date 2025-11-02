L’Ouvre-Boîte culturel fête ses 16 ans en musique et en couleur

Seize ans déjà que l’Ouvre-Boîte culturel fait vibrer Baie-Comeau au rythme de la création locale et des découvertes artistiques. Pour marquer cet anniversaire, l’organisme invite le public à souffler ses bougies en musique, le samedi 8 novembre, à L’Alternative. Au programme : deux groupes survoltés, des surprises, et une ambiance qui promet d’être électrisante.

La fête s’ouvrira avec The Two Birdz, un duo originaire des Escoumins, bien connu pour son énergie contagieuse et son univers folk-pop lumineux.

Puis, place à Francbâtards, formation explosive aux influences multiples, qui fera danser Baie-Comeau au son d’un métissage musical unique mêlant Afrobeat, ska, rap et reggae. Issu de membres venus du Québec, de La Réunion et de l’île Maurice, le groupe Francbâtards incarne à merveille le concept de Batarsité cher au poète réunionnais Danyèl Waro.

Et comme une fête n’en serait pas une sans quelques surprises, l’Ouvre-Boîte culturel garde encore quelques secrets dans son sac pour une soirée haute en couleur.

Fondé en 2009, l’Ouvre-Boîte culturel s’est imposé au fil des ans comme un véritable carrefour artistique. Géré par une équipe de bénévoles passionnés, l’organisme accueille chaque année des artistes d’ici et d’ailleurs, contribuant activement à la vitalité culturelle de la région. Musique, théâtre, humour, arts visuels, cinéma, danse ou littérature : toutes les disciplines y trouvent leur place, dans un esprit d’ouverture et de curiosité.

La soirée du 8 novembre sera donc bien plus qu’un simple spectacle : ce sera une ode à la créativité nord-côtière, un hommage à la communauté qui, depuis seize ans, soutient ce lieu unique.