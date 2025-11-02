Luc Gilbert remporte la mairie des Bergeronnes

Par Johannie Gaudreault 10:57 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Luc Gilbert a été conseiller municipal pendant plus de 20 ans. Photo Municipalité des Bergeronnes

Les électeurs des Bergeronnes ont choisi la nouveauté pour les quatre prochaines années. Ils ont élu l’ancien conseiller Luc Gilbert et non la mairesse sortante Nathalie Ross.

M. Gilbert a obtenu 65 % des voix (267 votes) ne laissant que 34 % à Mme Ross, soit 141 votes. Il s’agit d’un premier mandat à la mairie pour celui qui occupait le poste de conseiller municipal depuis plusieurs années.

Hélène Simard a été élue au siège #2 avec 200 votes de plus que son adversaire Jean-Sébastien Naud, qui occupait ce poste dans le dernier mandat.

François Anctil a obtenu la confiance des électeurs au poste 4. Il a reçu 55 % des voix contre le conseiller sortant François Maltais.

Les autres conseillers ont été élus par acclamation. Il s’agit de Martin Simard, Christian Bernard Oyourou, Hervé Gaudreault et Alain Gauthier. 

Les Bergeronnes : Luc Gilbert veut être à l’écoute des citoyens

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Benoît Méthot élu nouveau maire de Sept-Îles

Élections municipales : le maire sortant Michel Desbiens réélu

Comment se déroulera la soirée électorale en Haute-Côte-Nord?

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Benoît Méthot élu nouveau maire de Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Élections municipales : le maire sortant Michel Desbiens réélu

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord