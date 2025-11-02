Luc Gilbert remporte la mairie des Bergeronnes
Luc Gilbert a été conseiller municipal pendant plus de 20 ans. Photo Municipalité des Bergeronnes
Les électeurs des Bergeronnes ont choisi la nouveauté pour les quatre prochaines années. Ils ont élu l’ancien conseiller Luc Gilbert et non la mairesse sortante Nathalie Ross.
M. Gilbert a obtenu 65 % des voix (267 votes) ne laissant que 34 % à Mme Ross, soit 141 votes. Il s’agit d’un premier mandat à la mairie pour celui qui occupait le poste de conseiller municipal depuis plusieurs années.
Hélène Simard a été élue au siège #2 avec 200 votes de plus que son adversaire Jean-Sébastien Naud, qui occupait ce poste dans le dernier mandat.
François Anctil a obtenu la confiance des électeurs au poste 4. Il a reçu 55 % des voix contre le conseiller sortant François Maltais.
Les autres conseillers ont été élus par acclamation. Il s’agit de Martin Simard, Christian Bernard Oyourou, Hervé Gaudreault et Alain Gauthier.
