Sylvain Dugas devient maire de Longue-Rive

Par Johannie Gaudreault 11:09 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Le nouveau maire de Longue-Rive, Sylvain Dugas avec sa conjointe Kathy Tremblay. Photo Johannie Gaudreault

La lutte était serrée à la mairie de Longue-Rive. C’est Sylvain Dugas qui a obtenu le plus de vote devant sa rivale Johanne Savard, mais seulement 45 voix les séparent.

Effectivement, M. Dugas, qui était conseiller municipal, a reçu 54 % du vote tandis que Mme Savard termine la course avec 45 %.

Au siège 3, Lison Bouchard fait son entrée au conseil municipal avec une majorité de 252 voix sur son adversaire Christian Martel.

Christian Tremblay est aussi un nouveau venu autour de la table. Il a obtenu plus de vote que Paulo Bouchard, qui occupait déjà ce poste. La lutte était également serrée puisque M. Tremblay n’a gagné qu’avec une majorité de 47 votes.

Les autres conseillers ont été élus par acclamation. Il s’agit de Maurice Girard, Daisy Savard, Réjean Tremblay et Justin Cloutier.

Le taux de participation des électeurs s’élève à 65,42 %, nettement plus élevé qu’en 2021 (47 %).

Mairie de Longue-Rive : Sylvain Dugas veut plancher sur le développement

