Victoire facile pour Marilyn Emond à la mairie de Portneuf-sur-Mer

La victoire n’aura pas été trop difficile pour celle qui fait un retour en politique municipale à la mairie de Portneuf-sur-Mer. Marilyn Emond a obtenu 83 % des votes.

Les dés sont maintenant jetés. Portneuf-sur-Mer a choisi sa nouvelle mairesse. Marilyn Emond termine devant l’ancien conseiller Roberto Emond qui tentait un saut à la mairie. Elle a obtenu 292 votes contre 57 pour son rival.

Chantal Dulude est élue au siège #2 remportant devant le conseiller sortant Robin Paradis. Elle a réussi à cumuler 64 % des voix.

C’est André Emond qui siégera au poste #3, lui qui a reçu l’appui de 84 % des électeurs. Quant à Michel Ismael Cormier, qui voulait faire son entrée en politique municipale, il a mis la main sur 15 % des votes.

Au siège #4, Diane Bouchard a obtenu la confiance de ses concitoyens. Un total de 244 personnes ont voté pour elle tandis que Julienne Michaud a cumulé 104 voix.

Les autres conseillers ont été élus par acclamation. Il s’agit de Caroline Kennedy, Jonathan Tremblay et Liliane Tremblay, tous des conseillers sortants.

Le taux de participation des électeurs s’élève à 66,85 %, sensiblement le même qu’en 2021 (64,39 %).