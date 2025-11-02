Victoire facile pour Marilyn Emond à la mairie de Portneuf-sur-Mer

Par Johannie Gaudreault 11:19 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Marilyn Emond est élue mairesse de Portneuf-sur-Mer. Photo Johannie Gaudreault

La victoire n’aura pas été trop difficile pour celle qui fait un retour en politique municipale à la mairie de Portneuf-sur-Mer. Marilyn Emond a obtenu 83 % des votes.

Les dés sont maintenant jetés. Portneuf-sur-Mer a choisi sa nouvelle mairesse. Marilyn Emond termine devant l’ancien conseiller Roberto Emond qui tentait un saut à la mairie. Elle a obtenu 292 votes contre 57 pour son rival.

Chantal Dulude est élue au siège #2 remportant devant le conseiller sortant Robin Paradis. Elle a réussi à cumuler 64 % des voix.

C’est André Emond qui siégera au poste #3, lui qui a reçu l’appui de 84 % des électeurs. Quant à Michel Ismael Cormier, qui voulait faire son entrée en politique municipale, il a mis la main sur 15 % des votes.

Au siège #4, Diane Bouchard a obtenu la confiance de ses concitoyens. Un total de 244 personnes ont voté pour elle tandis que Julienne Michaud a cumulé 104 voix.

Les autres conseillers ont été élus par acclamation. Il s’agit de Caroline Kennedy, Jonathan Tremblay et Liliane Tremblay, tous des conseillers sortants.

Le taux de participation des électeurs s’élève à 66,85 %, sensiblement le même qu’en 2021 (64,39 %).

Mairie de Portneuf-sur-Mer | Marilyn Emond : passionnée et disponible

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Sylvain Dugas devient maire de Longue-Rive

Luc Gilbert remporte la mairie des Bergeronnes

Benoît Méthot élu nouveau maire de Sept-Îles

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Sylvain Dugas devient maire de Longue-Rive

Consulter la nouvelle
Actualité

Luc Gilbert remporte la mairie des Bergeronnes

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord