Élections à Portneuf-sur-Mer : « merci à ceux qui ont cru en moi » – Michel Ismael Cormier

Même s’il n’a pas été élu pour siéger comme conseiller municipal à Portneuf-sur-Mer, Michel Ismael Cormier est fier d’avoir fait campagne aux élections municipales. « Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et qui ont cru en moi », affirme-t-il.

Le candidat dit sortir humble de ce processus. « Je suis heureux du processus de vote qu’il y a eu et la démocratie a parlé. De mon côté, je vais avoir quatre ans pour faire des études et me représenter à nouveau », fait-il savoir.

Le père de famille estime avoir eu un candidat « féroce » comme opposant, qui s’est impliqué dans plusieurs projets municipaux. André Emond est sorti fort de ces élections, selon M. Cormier.

« Vous avez voté pour une personne qui est impliquée dans la communauté qui est appréciée, et qui sera prendre soin de nous tous au conseil pour les quatre prochaines années », soutient le candidat défait.

Michel Ismael Cormier félicite tous les candidats qui ont fait campagne cette année. « Nous aurons un conseil en majorité de femmes avec beaucoup d’expérience! Portneuf-sur-Mer, tenez-vous bien ça va bouger pour les prochaines quatre années », conclut-t-il.