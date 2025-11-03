Élections à Sacré-Coeur : voici les conseillers élus

Par Johannie Gaudreault 8:15 AM - 3 novembre 2025
Temps de lecture :

Lise Boulianne a été élue par acclamation à la mairie de Sacré-Coeur. Photo archives

À Sacré-Coeur, seuls trois postes de conseiller étaient en élection le 2 novembre. La maire Lise Boulianne et trois autres conseillers ont été élus par acclamation.

Pierre-Marc Boulianne a remporté le siège #1 avec 68 % des suffrages. Sa rivale Julie Labille a obtenu 31 %.

Guy Brisson a quant à lui été le choix de 75 % des électeurs au siège #5. Il a réussi à vaincre Rodrigue Laprise par une majorité de 359 voix.

Finalement, c’est le conseiller sortant Philippe Roy qui a obtenu le plus de votes au poste #6, mais la lutte était serrée. Il a réussi à cumuler 383 voix comparativement à 331 pour son adversaire Marie-Pier Dallaire.

Rappelons que les conseillers élus sans opposition sont Paul J. Choquette, Valérie Dufour et Guillaume Lavoie.

