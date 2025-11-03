Élizabeth Brisson honorée par Hockey Québec

Hockey Québec a dévoilé ses officiels du mois d’octobre, et la Côte-Nord peut être fière : Élizabeth Brisson, 19 ans, de Baie-Comeau, a été nommée marqueuse du mois.

Véritable pilier du hockey mineur régional, Élizabeth se démarque depuis plusieurs années par son sérieux et son engagement. Responsable des marqueur·ses et chronométreur·ses pour la région, elle veille avec minutie à ce que tout roule rondement à la table de marque, de l’inscription des buts aux pénalités, en passant par la coordination des équipes bénévoles.

« Décrite par ses collègues comme une personne fiable, organisée et toujours souriante, Élizabeth incarne l’excellence et la relève du hockey nord-côtier », souligne notamment Hockey Québec.

Toujours à la recherche d’améliorations, Élizabeth n’hésite pas à offrir son aide à d’autres bénévoles, même en dehors de son secteur. Sa passion et son professionnalisme lui ont d’ailleurs ouvert les portes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), où elle agit comme officielle lors des matchs du Drakkar de Baie-Comeau.

En compagnie de Douglas Fyfe, arbitre de 71 ans de la Gaspésie également honoré ce mois-ci, Élizabeth incarne parfaitement l’esprit du hockey québécois : un sport de passion, d’engagement et de transmission.