Des sous su’l perron : plus de 25 000 $ amassés en 2025

Par Renaud Cyr 11:14 AM - 3 novembre 2025
La collecte « Des sous su'l perron » a amassé 16,780 $ en 2025 pour Sacré-Coeur, et 10,859 $ pour Portneuf-sur-Mer et Tadoussac. Photo Courtoisie

La levée de fonds Des sous su’l perron a amassé 27 639 $ en 2025 dans les villages de Sacré-Cœur, Tadoussac et Portneuf-sur-Mer, un succès pour l’organisation qui fête la quinzième édition de sa collecte.

La collecte annuelle a lieu chaque année le premier samedi du mois d’août, et vise à atteindre l’objectif de 15 000 $ fixé en 2023.

Initié à son départ par le Conseil des Chevaliers de Colomb en collaboration avec la fabrique de l’église de Sacré-Cœur, ses objectifs ont cru à l’exemple des frais de l’église au centre du village.

« Elle continue depuis d’opérer cette journée de dix heures à quatorze heures, grâce au soutien d’une quinzaine de fidèles et nouveaux bénévoles », fait savoir Claude Deschênes du comité Levée de Sous.

Ce dernier s’étonne positivement des montants amassés et de la générosité de la population, alors que les églises des villages sont de moins en moins fréquentés.

« Surprise pourtant lorsqu’on écoute les nombreux encouragements, même de personnes de passage ne disposant de quelques sous disponibles sur eux. Le succès demeure la sollicitation puisque chaque année, de généreux donateurs contribuent au succès de l’évènement », note M. Deschênes.

La collecte à Sacré-Cœur a permis d’amasser 16 780 $, montant auquel des entreprises extérieurs ont contribué.

À Portneuf-sur-Mer et Tadoussac, les collectes ont également permis d’amasser 10 859 $, « ce qui s’avère aussi stimulant » aux yeux de Claude Deschênes.

« Bien sur, ces lieux communautaires à l’exemple des nombreuses fermetures au Québec, ne sauront survivre sans cette volonté collective du milieu. De nouvelles sources de revenus, telle le partage des lieux, trouvent déjà écho et d’autres initiatives méritent qu’on s’y attardent dès maintenant pour l’avenir », fait savoir ce dernier.

