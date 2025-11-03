Un incendie se déclenche sur la route 138 à Forestville
De la fumée est visible de la route 138. Photo Johannie Gaudreault
Les pompiers de l’Entente intermunicipale en incendie interviennent depuis tôt ce matin sur la route 138 ouest à Forestville. Un véhicule récréatif a pris feu à proximité d’une résidence et une personne a été blessée.
« Elle a été transférée au Centre des grands brûlés, mais elle est dans un état stable », confirme la sergente Nancy Fournier de la Sûreté du Québec.
Pour le moment, la situation est sous contrôle. Les policiers sont également présents pour prendre en charge la circulation des automobilistes.
La route 138 n’est pas bloquée en raison de cet événement.
