Floèm : l’audace nordique infusée dans une tasse

Quand on pense aux thés du Québec, on imagine rarement le vent salin du Saint-Laurent ou les parfums résineux des épinettes de la Côte-Nord. Et pourtant, c’est bien ce que Frédéric Verville et sa compagne, Roxanne Valiquette, font découvrir à chaque gorgée.

À travers leur entreprise Floèm, fondée en 2020, le duo a créé les tout premiers thés nordiques caféinés du Québec, une innovation née du mariage entre l’entrepreneuriat et l’amour de la flore boréale.

« Notre mission, c’est de faire connaître la flore nordique, la flore boréale », explique Frédéric Verville, entrepreneur de 32 ans. « Une grande majorité de nos ingrédients viennent de la Côte-Nord : thé du Labrador, sapin baumier, épinettes noires et blanches… On a vraiment beaucoup d’aromates dans nos mélanges qui viennent de la région. »

Cette idée simple, mais audacieuse, est née d’un désir de reconnecter les consommateurs à un territoire souvent méconnu, et pourtant d’une richesse aromatique étonnante. En combinant les plantes nordiques à des bases de thé caféiné, Floèm offre une expérience gustative unique : un équilibre entre énergie et nature sauvage.

De la Côte-Nord à Montréal

Si les racines de Floèm plongent dans le sol de la Côte-Nord, notamment à Baie-Comeau, l’entreprise a aujourd’hui pignon sur rue à Montréal. Une décision stratégique, explique Frédéric, motivée par la centralisation des ressources.

« On est beaucoup un commerce en ligne, donc Montréal, c’est un point central. On y reçoit nos matières premières, qui viennent aussi d’autres régions du Québec, pour la réception et la transformation », précise-t-il.

Mais la Côte-Nord n’est jamais bien loin. Une partie de la cueillette y est encore effectuée, et plusieurs des cueilleurs avec lesquels Floèm collabore proviennent de la région.

« On en cueille encore une partie quand on va faire du canot-camping ou pendant l’été. Mais maintenant, vu qu’on a besoin de plus grandes quantités, on fait affaire avec des cueilleurs de confiance qui vont nous donner la matière première », confie-t-il.

Entrepreneuriat et flore à (re) découvrir

Le thé du Labrador, par exemple, est depuis longtemps connu des Premières Nations pour ses propriétés apaisantes et tonifiantes. Quant aux conifères, ils ajoutent une note forestière rafraîchissante et surprenante. En les intégrant à des thés verts ou noirs, Floèm parvient à allier tradition et modernité.

Derrière Floèm, il y a avant tout un couple passionné et complémentaire : Frédéric, et Roxanne. Ensemble, ils ont transformé une idée née d’une randonnée en un projet qui rayonne aujourd’hui partout au Québec, et bientôt au-delà.

Leur ambition : faire du thé nordique une signature québécoise, aussi distinctive que le sirop d’érable ou le gin boréal. « On a des partenariats justement avec des restaurants en Suisse puis en France. En Suisse, par exemple, il y a des restaurateurs avec des étoiles Michelin qui ont besoin de nos matières premières vu que ce sont des produits premium, et qui racontent une histoire », dit-il fièrement.

L’avenir infusé d’ambition

Aujourd’hui, Frédéric et Roxanne élargissent leur offre en lançant, en plus de leurs infusions boréales, leurs premiers thés caféinés, une nouveauté pensée pour les amateurs de boissons à la fois saines et énergisantes.

« On sait qu’il y a beaucoup de gens qui souhaitent réduire leur consommation de café dans leur journée, explique Frédéric Verville. Les infusions, c’est excellent pour la santé, et on s’est souvent fait demander une version plus énergisante. Malgré notre grande gamme non caféinée, on vient donc de lancer trois nouveaux thés, faits à partir de véritables feuilles de thé, qui marient énergie et arômes nordiques. »

Depuis 2020, Floèm séduit un public grandissant d’amateurs de thés et de saveurs locales. Si l’entreprise opère surtout en ligne, ses produits se retrouvent désormais dans plus de 500 points de vente à travers le Québec.

À Baie-Comeau, la clinique d’esthétique Jouvent, la boutique M – Mec Madame ainsi que le IGA figurent parmi les commerces qui font déjà confiance aux bienfaits et à l’authenticité des infusions Floèm.