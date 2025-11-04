Ian Lafrenière et les Chefs innus « en combat » contre le crime organisé 

Les Innus et le gouvernement préparent un « grand rassemblement » commun pour envoyer « un message clair au crime organisé », a révélé au Journal le ministre de la Sécurité publique et responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

« Je suis vraiment en combat contre le crime organisé avec les Chefs innus », a dit Ian Lafrenière, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Il a tenu des rencontres avec des aînés de la Nation innue.

« Les aînés reviennent toujours avec le même message et nous sommes sur la même longueur d’onde », a-t-il dit. « Depuis que je suis nommé, je le dis. Les stupéfiants, il faut sortir ça des communautés, le crime organisé aussi. »

Dans les prochaines semaines, un événement conjoint est prévu avec les Innus. Il sera question de prévention, mais surtout d’envoyer un message clair et commun au crime organisé.

« Ce ne sera pas allochtone d’un côté et autochtone de l’autre. Ça va être tout ensemble. C’est un message fort qu’on va envoyer et on va se donner des moyens aussi », a-t-il dévoilé.

« Pour nous, le crime organisé, c’est assez », a-t-il réitéré, ajoutant vouloir assurer la protection des jeunes en sortant les stupéfiants des communautés.

« À partir du moment qu’on a des gens avec des dépendances et l’exploitation sexuelle des mineures qui se fait, il y a des méfaits, il y a des vols qui se font. Il y a des gens qui sont désorganisés. Ça a un impact sur les familles, sur les jeunes. Ce sont de très gros impacts dans une communauté qui est vulnérable », a-t-il illustré.

Au cours des deux dernières années, la Sûreté du Québec et la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam ont été renforcées avec des ressources supplémentaires, souligne-t-il. Plusieurs opérations visant le crime organisé ont été menées sur la Côte-Nord et ailleurs au Québec.