Les pelouses municipales utilisées comme pistes de course à Tadoussac

La Municipalité de Tadoussac constate une vague de vandalisme qui sévit sur ses terrains verts, et veut sensibiliser la population au respect des infrastructures publiques.

Plusieurs endroits ont été la cible de vandalisme routier dans le village, ce qui n’a pas manqué d’exaspérer le maire sortant Richard Therrien et l’administration municipale. Cette dernière s’est empressée de faire des publications sur ses réseaux sociaux.

L’espace vert à côté du restaurant Le Bateau, le terrain de golf du Club de golf de Tadoussac et le terrain en arrière du bâtiment des loisirs en sont tous ressortis avec des traces de mobylettes ou de VTT.

« C’est vraiment déplorable », commente M. Therrien. « On ne sait pas qui a posé ces gestes, et on prend des moyens pour essayer de le savoir », ajoute l’élu.

La Municipalité de Tadoussac a annoncé via ses réseaux sociaux que le service de police a été avisé et qu’il « suit la situation de près ». Des caméras de surveillance sont en place et des images ont été captées, indique-t-on également.

« Tant mieux si ça peut aider. J’espère aussi que si le monde les voit faire, qu’il les dénonce », lance Richard Therrien.

Une question de respect

À un autre endroit dans le village, on est descendu de son véhicule pour commettre d’autres méfaits.

Le maire indique que des pancartes dans le sentier du Parc des ancêtres ont également été vandalisées.

Les employés municipaux ont remis de l’ordre dans le sentier, mais somme toute le travail de réhabilitation des espaces demande un effort supplémentaire qui pourrait être évité.

« Chaque fois qu’on répare, c’est l’argent de la population qui sert au final », affirme M. Therrien.

Ce dernier croit que la sensibilisation est de mise dans le dossier.

« L’important, c’est d’en parler, de faire de la sensibilisation et de demander aux gens d’être aux aguets s’ils sont témoins de quelque chose », termine-t-il.