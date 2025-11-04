Les pelouses municipales utilisées comme pistes de course à Tadoussac

Par Renaud Cyr 7:00 AM - 4 novembre 2025
Temps de lecture :

Le terrain en arrière des loisirs à Tadoussac a été le théâtre de manœuvres routières. Photo Facebook

La Municipalité de Tadoussac constate une vague de vandalisme qui sévit sur ses terrains verts, et veut sensibiliser la population au respect des infrastructures publiques.

Plusieurs endroits ont été la cible de vandalisme routier dans le village, ce qui n’a pas manqué d’exaspérer le maire sortant Richard Therrien et l’administration municipale. Cette dernière s’est empressée de faire des publications sur ses réseaux sociaux.

L’espace vert à côté du restaurant Le Bateau, le terrain de golf du Club de golf de Tadoussac et le terrain en arrière du bâtiment des loisirs en sont tous ressortis avec des traces de mobylettes ou de VTT.

« C’est vraiment déplorable », commente M. Therrien. « On ne sait pas qui a posé ces gestes, et on prend des moyens pour essayer de le savoir », ajoute l’élu.

La Municipalité de Tadoussac a annoncé via ses réseaux sociaux que le service de police a été avisé et qu’il « suit la situation de près ». Des caméras de surveillance sont en place et des images ont été captées, indique-t-on également.

« Tant mieux si ça peut aider. J’espère aussi que si le monde les voit faire, qu’il les dénonce », lance Richard Therrien.

Une question de respect

À un autre endroit dans le village, on est descendu de son véhicule pour commettre d’autres méfaits.

Le maire indique que des pancartes dans le sentier du Parc des ancêtres ont également été vandalisées.

Les employés municipaux ont remis de l’ordre dans le sentier, mais somme toute le travail de réhabilitation des espaces demande un effort supplémentaire qui pourrait être évité.

« Chaque fois qu’on répare, c’est l’argent de la population qui sert au final », affirme M. Therrien.

Ce dernier croit que la sensibilisation est de mise dans le dossier.

« L’important, c’est d’en parler, de faire de la sensibilisation et de demander aux gens d’être aux aguets s’ils sont témoins de quelque chose », termine-t-il.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Ian Lafrenière et les Chefs innus « en combat » contre le crime organisé 

Élizabeth Brisson honorée par Hockey Québec

Des sous su’l perron : plus de 25 000 $ amassés en 2025

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Ian Lafrenière et les Chefs innus « en combat » contre le crime organisé 

Consulter la nouvelle

Élizabeth Brisson honorée par Hockey Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord