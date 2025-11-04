Les pluies abondantes forcent l’interdiction de la cueillette de mollusques à Forestville et Colombier

Une fermeture temporaire touche trois secteurs de cueillette de mollusques situés en Haute-Côte-Nord, plus précisément à Forestville et Colombier. Il est interdit d’y cueillir toutes les espèces de mollusques.

« Cette fermeture survient à la suite d’une recommandation émise par Environnement et Changement climatique Canada puisqu’à la suite de pluies abondantes, la qualité de l’eau des secteurs s’est dégradée », informe Pêches et Océans Canada, par voie de communiqué.

Rappelons que la consommation de mollusques contaminés pourrait engendrer de graves problèmes de santé. Toute personne qui contrevient au règlement est passible de poursuite conformément à la Loi sur les pêches.

Voici les secteurs touchés par la fermeture temporaire :

Baie des Chevaux (N-04.1.1.1)

D’un ruisseau sans désignation situé à 500 m au nord de la pointe Laval jusqu’à une pointe à l’ouest du chenal de la rivière Laval

Anse du Colombier (N-04.4.1)

D’un point situé à 630 mètres à l’est de l’embouchure de la rivière Colombier jusqu’au phare du cap Colombier.

Banc Marie-Marthe (Île Laval) (N-04.1.2.1)

D’une pointe à l’est du chenal de la rivière Laval jusqu’à un point du rivage au nord de l’île Brûlette, côté ouest, excluant le secteur situé dans un rayon de 300 m autour de l’île Laval.

Pour connaître les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette en temps réel, ou pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques, il est possible de consulter le site Web www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir ou composer le 1-800-463-1736.