Matane–Côte-Nord : plusieurs traversées seront redirigées

Par Karianne Nepton-Philippe 3:45 PM - 4 novembre 2025
En raison de travaux pour remplacer deux vérins hydrauliques de la rampe d’embarquement de Godbout, le traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout devra réacheminer plusieurs de ses traversées la semaine prochaine.

Entre le 11 et le 14 novembre, les traversées seront redirigées à Baie-Comeau. Le service reprendra selon l’horaire habituel le 15 novembre.

