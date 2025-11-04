Opinions

Opinion – Mon coeur de maman saigne

Par Lydia Guedd 2:35 PM - 4 novembre 2025 Une maman de Sept-Îles
Temps de lecture :

Aujourd’hui, j’ai accompagné ma fille à l’école comme chaque matin. Nous sommes arrivées 10 minutes avant la cloche. Je l’ai laissée dans la cour et je me suis dirigée vers la voiture. De loin, j’ai vu qu’une de ses amies l’a poussée, mais au lieu de se fâcher, ma fille a couru après les autres filles. Les filles ont continué à la pousser et ma fille s’est retrouvée seule, jouant dans un module de jeux.

Je suis sortie de ma voiture et je me suis dirigée vers la cour. Quand elle m’a vue, elle a éclaté en pleurant et m’a dit que personne ne voulait jouer avec elle et que les autres enfants la poussaient.

Mon cœur de maman saignait.

J’ai essayé de la calmer et je me suis dirigée vers l’éducatrice, pour lui expliquer la situation. Elle m’a rassuré qu’elle allait parler avec les enfants.

Ma fille a seulement 5 ans et elle est en maternelle. Je ne supporte pas l’idée qu’elle puisse vivre cela chaque jour sans rien me dire. C’est peut-être la première fois, peut-être que cela arrive à d’autres enfants aussi…

Je voudrais lancer un message aux parents : s’il vous plaît, parlez avec vos enfants chaque jour, même à 5 ans. C’est à cet âge qu’il faut leur expliquer l’importance d’être gentil avec les autres et de respecter les différences.

L’intimidation peut commencer très tôt, et il est de notre responsabilité de leur apprendre les valeurs de l’empathie et du respect.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Loi 2 : lettre ouverte d’une dermatologue de Sept-Îles

Lettre d’opinion – Iniquité électorale à Natashquan

Lettre d’opinion | Projet de loi 97: les Premières Nations dans l’obligation de suspendre leur participation à la table de concertation

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Opinions

Loi 2 : lettre ouverte d’une dermatologue de Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Opinions

Lettre d’opinion – Iniquité électorale à Natashquan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 5 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord