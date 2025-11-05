Le CJE HCN lance Permis de Rêver

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord (CJE HCN) a officiellement lancé son projet Permis de Rêver lors d’un 5 à 7 tenu le 30 octobre au Café Kiboikoi, aux Escoumins.

Le lancement du projet a réuni plusieurs partenaires et collaborateurs dans une ambiance conviviale.

« Grâce à cette mobilisation collective, Permis de Rêver est désormais bien lancé et prêt à accompagner les jeunes vers un avenir plus accessible et prometteur. Ensemble, nous leur donnons les moyens de prendre le volant de leur avenir », affirme le CJE HCN, par voie de communiqué.

L’organisme a tenu à remercier les Chevaliers de Colomb – Conseil 7205, qui ont offert un don de 3 000 $, ainsi que Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, contributeur de 1 400 $.

Le CJE a également salué l’apport d’Hélène Simard, ancienne directrice générale, ainsi que l’engagement de Carolanne Gravel, instigatrice du projet, et de Vicky Boissonneault, intervenante jeunesse qui en assure le suivi « avec passion et dévouement ».

Il invite maintenant les entreprises, organismes et élus du territoire à collaborer au projet, que ce soit en diffusant l’information, en référant des jeunes ou en offrant du soutien matériel, financier ou des opportunités d’implication sociale.

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a offert une contribution de 1 400 $. Photo CJE HCN

En savoir plus

Cette initiative unique en région vise à soutenir les jeunes de 16 à 35 ans dans l’obtention de leur permis de conduire, tout en les encourageant à s’impliquer dans leur communauté.

Dans un territoire où les grandes distances et l’absence de transport collectif compliquent les déplacements, le permis de conduire représente souvent un sésame vers l’emploi, la formation et l’autonomie.

Permis de Rêver répond à ce besoin concret en combinant accompagnement personnalisé, entraide et engagement social.

Chaque participant bénéficie d’un suivi complet assuré par un intervenant du CJE, allant de l’inscription jusqu’aux examens, incluant le transport vers les cours. En échange d’une implication communautaire, les jeunes voient une partie importante de leurs frais assumée par le CJE. Des activités d’autofinancement viennent également réduire la portion des coûts à leur charge.

Le projet, qui se déploie sur une période maximale de 18 mois, permet ainsi aux jeunes de « passer de j’aimerais à je l’ai fait », tout en développant leur confiance, leur réseau et leur sens des responsabilités.