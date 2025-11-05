Le moteur de télésiège devra être remplacé au Mont Ti-Basse

Un rapport d’analyse de vibrations a démontré à la Ville de Baie-Comeau que le moteur de la remontée mécanique (télésiège) du Mont Ti-Basse devra être remplacé. Une solution au coût de 35 000 $ a été trouvée.

Les organismes partenaires en ont été informés au cours des derniers jours.

« Dans les circonstances, nous devions agir rapidement et efficacement avec notre fournisseur spécialisé. L’achat d’un moteur reconditionné, au coût de 35 000 $, était la solution à préconiser afin de permettre l’utilisation du télésiège pour la saison à venir », a déclaré Mathieu Pineault, directeur aux communications et au tourisme à la Ville de Baie-Comeau.

Selon les estimations du délai de livraison de l’équipement, son installation et la recertification de la remontée mécanique, nécessaire avant le redémarrage, la Ville est confiante de remettre en fonction le télésiège d’ici le début 2026.

Pour la Ville, la sécurité est la priorité dans ce genre de situation et tous les intervenants concernés sont mobilisés sur ce projet.

L’état du moteur a été constaté en septembre dernier lors d’inspections de l’infrastructure, en prévision des travaux à réaliser au télésiège à l’automne 2025. Les interruptions récurrentes survenues au télésiège du Mont Ti-Basse durant la saison 2024-2025 avaient incité la Ville à bouger pour résoudre ce problème de façon permanente.

C’est pour cette raison qu’en mai 2025, le conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt de 1,89 M$ donnant une marge de manœuvre nécessaire aux employés afin de moderniser le système électrique de la remontée mécanique du centre de ski municipal.

De septembre à décembre 2025, une série de vérifications, de réparations et de remplacements, principalement à des pièces électriques, seront réalisés pour rendre la remontée mécanique conforme, fiable et prête à l’utilisation.

« Il s’agit d’un processus d’amélioration continue pour la remontée mécanique du Mont Ti-Basse. Les travaux à l’infrastructure se poursuivront, en 2026 et 2027, et la Ville naviguera avec les entresaisons pour minimiser l’impact aux utilisateurs », divulgue Mathieu Pineault.

Prévente dès le 15 novembre

En parallèle, l’équipe du Mont Ti-Basse prépare avec fébrilité la saison de ski à venir et est déjà prête à démarrer l’enneigement dès que la météo le permettra.

• Prévente Ski+ pour les abonnements saisonniers : du 15 novembre au 15 décembre;

• Vente PROMO-SKI, organisée par la Patrouille canadienne de ski, zone de Baie-Comeau : 14, 15 et 16 novembre au pavillon Mance.