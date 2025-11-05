Perquisition en cours à Sept-Îles aux Jardins de Chambord

Par Éditions Nordiques 8:49 AM - 5 novembre 2025
Photo Alexandre Caputo

L’équipe mixte de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam mène une perquisition dans les Jardins de Chambord à Sept-Îles.

L’opération lancée mardi soir était toujours en cours mercredi matin.

La Sûreté du Québec refuse de donner davantage d’informations pour le moment.

Plus de détails suivront…

