(PHOTOS) CFP de l’Estuaire : un laboratoire mobile unique sur la Côte-Nord

Le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire a inauguré un laboratoire mobile, un outil novateur destiné à promouvoir la formation professionnelle, offrir de la formation en entreprise et aller à la rencontre des jeunes partout sur la Côte-Nord.

C’est un projet de plus de deux ans qui prend forme à Forestville. Le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire et le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire ont dévoilé, le 5 novembre, ce véhicule de 53 pieds qui servira à la fois d’outil de promotion, de recrutement et de formation.

« La formation professionnelle est malheureusement soumise à certains préjugés, qui sont souvent liés à une méconnaissance de la réalité du terrain. Le laboratoire mobile permettra donc de faire connaître l’offre de service, mais aussi de démystifier le parcours en formation professionnelle et de faire valoir la qualité de l’établissement et de l’enseignement qu’on y offre », souligne la directrice générale du CSS de l’Estuaire, Nadine Desrosiers.

Conçu pour être à la fois polyvalent et adaptable, ce laboratoire permettra également de dispenser de la formation directement en entreprise ou dans des régions éloignées. L’objectif est d’offrir des expériences d’apprentissage plus accessibles et engageantes, tout en favorisant le développement des compétences de la main-d’œuvre régionale.

« Il est parfois difficile pour certaines entreprises de mobiliser et déplacer leurs équipes dans le cadre de formations puisque ça implique des frais supplémentaires ou un arrêt de fonctionnement dans certains départements », mentionne le directeur du CFP de l’Estuaire, Michel Savard.

« Le laboratoire mobile apporte donc flexibilité et proximité dans l’offre de formation tout en favorisant la participation à des formations ou du perfectionnement même pour les secteurs plus éloignés ou isolés du territoire », précise-t-il.

Le laboratoire sillonnera donc l’ensemble du territoire nord-côtier, de Tadoussac/Sacré-Cœur à Blanc-Sablon, en passant par le secteur de Caniapiscau.

Plusieurs personnes ont gravité autour de ce projet novateur. Deux d’entre elles entourent la directrice générale du CSS de l’Estuaire, Nadine Desrosiers. Il s’agit de l’enseignant Claude Gamache à gauche et de Guy Bilodeau, responsable de la logistique du projet de laboratoire mobile. Photo Johannie Gaudreault

Aller à la rencontre des jeunes et du public

Le CFP de l’Estuaire souhaite utiliser ce nouvel outil pour mieux faire connaître la formation professionnelle auprès des jeunes et de la population. Des ateliers interactifs permettront d’initier les élèves du primaire à différents champs d’intérêt, tandis que les élèves du secondaire pourront découvrir les métiers grâce à la réalité virtuelle et à des équipements technologiques.

Les parents, les enseignants, les conseillers d’orientation et les intervenants scolaires seront aussi invités à explorer le laboratoire. L’objectif : briser les mythes entourant la formation professionnelle et démontrer qu’il s’agit d’une voie d’avenir prometteuse et diversifiée.

Le laboratoire est conçu dans un véhicule de 53 pieds qui peut se déplacer sur la route. Photo Johannie Gaudreault

Un équipement à la fine pointe

Le laboratoire mobile, utilisable toute l’année, est doté d’équipements modulaires, de simulateurs, d’automates et de robots, ainsi que d’écrans interactifs, d’une mini-usine et d’outillage spécialisé. Ces installations permettent d’adapter le contenu aux besoins de la clientèle, qu’il s’agisse de formation industrielle, de mise à niveau ou d’ateliers éducatifs.

Le CFP prévoit aussi que le laboratoire participe à des événements spéciaux pour aller à la rencontre du grand public.

L’établissement scolaire ne compte pas s’arrêter là. Une deuxième phase de développement est déjà sur la table. L’organisme souhaite notamment équiper le laboratoire d’un système de plaques solaires afin de le rendre plus autonome et écoresponsable.

L’ajout d’un module d’apprentissage sur l’énergie solaire et éolienne est aussi envisagé pour enrichir la formation du DEP en Électricité et proposer de nouveaux ateliers de perfectionnement.

Un simulateur pour apprendre à conduire la machinerie lourde est installé dans le laboratoire. Photo Johannie Gaudreault

Un coin a été aménagé pour les formations en soins de santé. Photo Johannie Gaudreault

Photo Johannie Gaudreault

Grâce à la réalité virtuelle, les élèves peuvent apprendre la soudure. Photo Johannie Gaudreault