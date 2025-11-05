Projet de loi 7: Québec abolit ou fusionne une dizaine d’organismes gouvernementaux

Par Caroline Plante, La Presse Canadienne 11:35 AM - 5 novembre 2025
Temps de lecture :

La présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, à la période des questions du 3 avril 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Québec se prépare à abolir ou fusionner une dizaine d’organismes gouvernementaux.

La présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, a présenté mercredi le projet de loi 7, «Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l’efficacité de l’État et à renforcer l’imputabilité des hauts fonctionnaires».

Avec ce projet de loi, Mme Duranceau espère réaliser à terme des économies de 35 millions $ en coupant notamment 220 équivalents à temps complet (ETC), dont une centaine dans le réseau de la santé.

Elle propose par exemple la fusion de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Trois laboratoires seraient transférés à Santé Québec (maladies infectieuses, toxicologie et dépistage). Héma-Québec prendrait en charge les activités de don et de transplantation d’organes aujourd’hui réalisées par Transplant Québec. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Budget fédéral : des investissements clés pour la Côte-Nord

Le CJE HCN lance Permis de Rêver

Perquisition en cours à Sept-Îles aux Jardins de Chambord

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Budget fédéral : des investissements clés pour la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Le CJE HCN lance Permis de Rêver

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 5 novembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord