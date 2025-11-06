Quand le ciel grisonne, fais pétiller ton assiette !

Avouons-le, à l’automne, ton énergie a parfois tendance à s’envoler avec les feuilles… Les jours raccourcissent, la lumière se fait timide, et le moral, lui, vacille un peu. Si tu sens poindre une petite baisse de régime, rassure-toi : ton assiette – et quelques bons réflexes du quotidien – peuvent devenir tes meilleurs alliés pour traverser la saison avec entrain.

Le moral dans l’assiette

La bonne nouvelle, c’est que la nature a tout prévu. L’automne regorge d’aliments capables de chasser la grisaille intérieure. Commence par les légumes de saison, riches en vitamines et en minéraux essentiels à ton équilibre. Les courges, les carottes, les betteraves, les patates douces, les oignons, les poireaux et les choux t’aident à renforcer ton système immunitaire, à lutter contre la fatigue saisonnière et à ralentir le vieillissement. En plus, ils te donnent bonne mine – un bonus non négligeable!

Mets aussi de la couleur dans ton assiette : plus elle est vive, plus ton moral grimpe. Les épinards, le brocoli, ou encore le poireau regorgent de magnésium, ce minéral “zen” qui détend les muscles et apaise les nerfs. Un petit coup de fatigue ? Une poignée d’amandes ou de noix, riches en oméga-3, aidera ton cerveau à garder le cap et ton humeur à rester stable.

Les vitamines du sourire

Quand le soleil se fait discret, ton corps produit moins de vitamine D, celle qu’on surnomme souvent “la vitamine du bonheur”. Elle joue un rôle clé dans la régulation de l’humeur. Pense à intégrer du poisson gras à ton menu (saumon, maquereau, sardines) ou un peu de jaune d’œuf, et surtout, profite du moindre rayon de soleil pour une balade. Quinze à vingt minutes dehors, visage et mains exposés, t’aideront à faire le plein!

Les vitamines du groupe B, elles aussi, sont précieuses en cette période. Elles soutiennent ton système nerveux et favorisent la production de sérotonine, ce fameux neurotransmetteur du bien-être. On les trouve dans les légumes verts et légumes à feuilles (épinards, brocolis, asperges…), les céréales complètes (riz brun, quinoa, avoine…), les légumineuses (haricots noirs, lentilles, pois chiches…), les protéines (œufs, poisson gras, viandes maigres, abats…), ou encore les bananes!

Les petits plaisirs qui réchauffent le cœur

Et si tu t’autorisais une petite douceur ? Le chocolat noir, riche en magnésium et en flavonoïdes, stimule la sérotonine et les endorphines – autrement dit : la bonne humeur et le plaisir. Un ou deux carrés savourés lentement, en pleine conscience, comme un vrai moment pour toi.

Sortir, respirer, se ressourcer

Bien sûr, ton moral ne dépend pas seulement de ce qu’il y a dans ton assiette. La lumière naturelle est ton carburant mental. Même si le ciel est voilé, sors marcher, lève le nez, respire. Le mouvement, même doux, stimule la circulation, oxygène le cerveau et booste naturellement les hormones du bien-être.

Et puis, n’oublie pas ton sommeil. En automne, on a souvent envie d’hiberner, mais nos rythmes sont parfois bousculés. Essaie de te créer un rituel apaisant avant de dormir : une tisane, un bon livre, quelques étirements… et surtout, pas d’écran avant le coucher!

Cultiver la chaleur intérieure

Enfin, souviens-toi que le moral se nourrit aussi de liens humains. Un dîner partagé, un fou rire, un moment dehors avec un ami : tout cela libère la fameuse ocytocine, l’hormone de la connexion et de la joie. L’automne, c’est la saison parfaite pour rallumer la flamme des petites attentions, se retrouver autour d’une soupe maison ou d’un feu de cheminée.

Alors, plutôt que de subir la baisse de lumière, fais-en ton alliée. Ralentis un peu, savoure plus, prends soin de toi de l’intérieur. En misant sur les bons aliments et les bons réflexes, tu verras : ton automne n’aura rien de gris. Il sera chaud, vivant et plein de saveurs.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.