Le budget fédéral en 4 points 

Afin de mieux comprendre le budget déposé par le gouvernement fédéral le 4 novembre, Éric Dufour, associé en conseil en management et vice-président régional chez Raymond Chabot Grant Thornton, y cible quatre points importants.

Son analyse démontre d’abord que la Côte-Nord « est bien positionnée », surtout au niveau des infrastructures et des minéraux critiques. Selon lui, il y a des investissements intéressants dont la Côte-Nord pourrait bénéficier dans ce nouveau budget.

1. Infrastructures

« Le gouvernement a pris la peine de démêler les dépenses qui créent des déficits. […] Avec l’incertitude en ce moment, il a pris la décision de faire des investissements pour travailler à mettre à jour les infrastructures », explique-t-il d’entrée de jeu.

Le Fonds de diversification des corridors, qui prévoit 5 milliards de dollars sur 7 ans, est une mesure saluée par M. Dufour. « C’est intéressant à condition qu’on ajuste l’écosystème pour profiter des opportunités », poursuit-il.

« La raison pour laquelle c’est intéressant pour la Côte-Nord, c’est parce que vous avez un port en eau profonde, sur la ligne du fleuve Saint-Laurent. Et la Côte-Nord a tout intérêt à optimiser ses infrastructures », soutient-il.

2. Crise du logement

Éric Dufour voit d’abord d’un bon œil des investissements en termes de création de logements.

« Il y a 13 milliards dans le projet Maisons Canada, où le gouvernement veut accélérer l’investissement dans le logement abordable », explique-t-il.

Il s’agit de la création d’une nouvelle agence qui s’appelle Maisons Canada. Avec les fonds qui y sont investis, le fédéral souhaite réduire les délais de construction jusqu’à 50 %.

Le gouvernement espère aussi réduire les coûts de construction.

« Pour les gens de la Côte-Nord qui ont des projets immobiliers, il y aura un fonds fédéral. Avec les opportunités que nous avons, on doit loger les gens, comme les travailleurs. Donc, c’est du concret », mentionne M. Dufour.

Éric Dufour est associé en conseil en management et vice-président régional chez Raymond Chabot Grant Thornton. Photo courtoisie

3. Industries forestières

« Nous avons aussi 700 millions de dollars pour supporter l’industrie du bois d’œuvre et de la forêt », soulève l’analyste.

Encore une fois, mentionne-t-il, des opportunités se présentent pour la Côte-Nord, qui possède plusieurs industries forestières.

« Le contexte n’est pas évident pour elles, il y a de l’insécurité. Le 700 millions, avec la BDC et une garantie de prêt, viendra supporter les investissements des industries », explique-t-il.

M. Dufour souligne par ailleurs que cela pourrait les aider en complément avec les investissements dans Maisons Canada.

4. Immigration

Comme dans tout budget, des annonces sont positives, mais d’autres ont le potentiel de nuire à des enjeux des régions, comme la Côte-Nord.

Éric Dufour se désole de la diminution du nombre d’immigrants temporaires de 673 000 à 385 000.

« On se doit d’avoir accès aux travailleurs immigrants temporaires pour maintenir les activités et faire de la croissance », déclare-t-il.

« Le gouvernement a dit qu’il analyserait le tout par rapport aux besoins des régions spécifiques. […] Il faut travailler ça, parce qu’avec l’annonce qu’il fait là, ça ne fonctionnera pas », poursuit-il.

Retombées

« Je crois que les investissements et déficits qui sont là, il faut bien les comprendre », déclare M. Dufour.

Selon lui, il est important de voir que les dépenses annoncées « apportent les retombées économiques souhaitées ».